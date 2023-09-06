Нужно ли избавляться от сороконожек: что может принести насекомое в дом

Главред расскажет, чего боятся сороконожки в доме и нужно ли от них избавляться.

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Нужно ли избавляться от сороконожек / коллаж: Главред, фото: скриншот

Сороконожки в доме - не самое приятное зрелище. Внешний вид этих насекомых не только неприятен, но иногда и довольно устрашающий. Мы расскажем, чего боятся сороконожки и какую пользу могут принести.

Почему в квартире стали появляться сороконожки

Для начала стоит разобраться в причине появления этих насекомых в вашем доме. Как правило, сороконожки появляются чаще в домах, чем в квартирах, особенно в тех, где нет свежего ремонта и ест много мест, в которых можно спрятаться. Например - щели в полу. Учащается их появление в периоды, когда начинает холодать, а именно - осенью. Насекомые ищут способ зимовки. Также часто встретить сороконожку можно там, где влажно и сыро. Именно поэтому многие наблюдают её в ванной комнате.

Нужно ли избавляться от сороконожек

Многим людям наблюдать это насекомое доволно неприятно по очевидным причинам внешнего вида. Считается, что сороконожка может переносить инфекции. Для тех, кому она особо неприятна,существует способ избавления с помозю борной кислоты. Порошок этого вещества стоит рассыпать по щелям в полу и местах, где вероятнее или чаще всего встречаются сороконожки. Однако несмотря намалый процент вероятности перенесения инфекции, домашняя сороконожка имеет и хорошие качества, она может принести в дом пользу.

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Чем полезна сороконожка в доме

Сороконожка по своей природе охотник. Она может активно заниматься уничтожением таких насекомых, которые портят продукты питания и мебель. Они способны избавить квартиру от кожеедов, мух, комаров и даже тараканов. Благодаря своей ловкости, сороконожка ловит свою цель, впрыскивает в неё яд и съедает. Получается, несмотря на неприятный внешний вид, мухоловка-сороконожка может быть достаточно полезной.

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