УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Нужно успеть за 21 секунду: невероятный тест для проверки IQ

Юрий Берендий
11 октября 2023, 03:13
Головоломка для проверки вашего IQ. Только люди с высоким IQ могут узнать точную стоимость кусочков пиццы за 21 секунду!
Загадка, голомоломка
Головоломка для проверки вашего IQ - нужно успеть за 21 секунду / Коллаж Главред, фото Bright Side, depositphotos.com

Головоломка для проверки уровня интеллекта: этот тест на уровень интеллекта - это интересный способ проверить уровень вашего интеллекта на основе метода, который вы используете для решения данной проблемы. В этих типах умственных головоломок вам необходимо тщательно проанализировать проблему и прийти к ответу, используя свои аналитические и логические навыки рассуждения.

Пазлы делают простую загадку более интересной, добавляя забавный элемент в головоломки. Вам нужно творчески мыслить, чтобы прийти к решению, потому что ответ не будет прямо перед вами.

В головоломке от jagranjosh вам нужно определить на картинке цену пиццы, бургера, картофеля фри и напитка.

видео дня
Загадка, головоломка
Только люди с высоким IQ могут узнать точную стоимость кусочков пиццы за 21 секунду / фото: Bright Side

На изображении выше вам нужно определить цену пиццы, гамбургера, картофеля фри и напитка. На изображении вы можете увидеть четыре уравнения:

3 напитка = 18

1 напиток + 2 бургера = 12

1 бургер + 4 картофеля фри = 11

1 напиток + 1 гамбургер x 1 картофель фри = 6 ломтиков пиццы

В головоломке зрителям предлагается найти общую стоимость 5 кусочков пиццы. Вы должны очень внимательно посмотреть на изображение, прежде чем отвечать на эту загадку, поскольку ответ довольно прост, но сложен.

Вы нашли цену 5 кусочков пиццы за 21 секунду?

Если вы посмотрите на уравнение одно за другим, вы сможете определить отдельную цену пиццы, гамбургера, картофеля фри и напитка.

Узнаем индивидуальную цену пиццы, бургера, картофеля фри и напитка:

3 напитка = 18, это означает, что 1 напиток = 6

1 напиток + 2 бургера = 12; 6 + 2 бургера = 12; это означает, что 1 бургер = 3

1 бургер + 4 картофеля фри = 11;

3 + 4 картофеля фри = 11;

Это означает, что 1 картофель фри = 2

1 напиток + 1 гамбургер х 1 картофель фри = 6 ломтиков пиццы;

6 + 3 x 2 = 6 ломтиков пиццы;

Это означает, что 1 кусок пиццы = 2

5 кусочков пиццы = 10

Итак, ответ на эту головоломку заключается в том, что общая стоимость 5 кусочков пиццы равна 10.

загадка, головоломка
Правильный ответ / фото: Bright Side

Приведенная выше головоломка-интересный способ проверить свой интеллект и наблюдательность. Такие головоломки требуют творческого мышления, а не математических навыков, чтобы найти решение в течение установленного времени. Эта головоломка - еще один интересный способ оценить свой уровень IQ.

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии нужно найти собаку породы мопс в мегаполисе. Поверте, это очень сложно.

Также ранее, мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти цифру 5 среди 3 за 10 секунд. Если вы уверены, что можете бросить себе вызов и посоревноваться со временем, разгадывая загадки на скорость, готовьтесь к сложностям.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
головоломки
Реклама

Главное за день

РФ может подтолкнуть Иран к войне, чтобы "насолить" Украине – Загородний

РФ может подтолкнуть Иран к войне, чтобы "насолить" Украине – Загородний

02:10 Украина
Каким будет окончание войны: эксперт назвал 3 сценария

Каким будет окончание войны: эксперт назвал 3 сценария

00:19 Украина
"Графики будут пересмотрены": стало известно на сколько могут отключать свет

"Графики будут пересмотрены": стало известно на сколько могут отключать свет

23:56 Украина
Все главные новости

Последние новости

03:13

Нужно успеть за 21 секунду: невероятный тест для проверки IQ

02:42

Для многих это будет открытием: как правильно мерить температуру

02:10

РФ может подтолкнуть Иран к войне, чтобы "насолить" Украине – Загородний

01:33

Сокращение военной помощи Украине приведет к замораживанию войны - Золотарев

00:19

Каким будет окончание войны: эксперт назвал 3 сценария

Война в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - ЗагороднийВойна в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - Загородний
10 октября, вторник
23:56

"Графики будут пересмотрены": стало известно на сколько могут отключать свет

23:29

Любовница Дэвида Бекхэма отреагировала на высказывания Виктории про их роман

22:41

Израиль переходит к полноценному наступлению на Сектор Газа - Минобороны страны

22:41

Как часто надо стирать полотенца: какую ошибку чаще всего допускают люди

Реклама
22:34

"Выбрала свой вектор развития": Maruv планирует вернуться в РФ - СМИ

22:13

ПВО и снаряды: Зеленский анонсировал "хорошие новости" в помощи ВСУ

21:43

"Сюрреалистическая картинка": Брежнева ушла от Меладзе из-за его юной любовницыВидео

21:20

Ракеты и не только: США объявят новый пакет помощи Украине на 200 млн долларов

20:55

"Все было спланировано": в ГУР рассказали, какое украинское оружие РФ передала ХАМАСу

20:22

Почему нельзя есть бананы с белыми пятнами: ответ вас смутит

20:20

Ударят морозы: в Украине температура воздуха опустится ниже 0

19:59

"Армия Украины должна воевать асимметрично": эксперт рассказал о возможностях россиянВидео

19:51

РФ стянула ударный кулак и пошла на штурм: крупный город Украины под угрозой

19:34

Как обхитрить нежелание Трампа помогать Украине: раскрыта одна лазейка

19:26

В сети появилось фото любовника Киркорова, ради которого он пришил себе новые части тела

Реклама
19:12

РФ перешла в активное наступление: на фронте тяжелые бои - ВСУ

19:10

Судьба ATACMS для Украинымнение

18:57

"Массированные обстрелы и угрозы Украине": эксперт раскрыл хитрые замыслы россиян

18:37

"Украинцы - недобитое зло": пленный комбат РФ Шайтан оказался "звездой" росТВ

18:34

Блогерша превратила лицо в "надувную подушку": ищет деньги на "скулы"

18:25

Умер украинский актер-коллаборант, получивший награду от Путина

18:14

Идеальная разница в возрасте для счастливых отношений: какие пары не разводятся

18:05

На каком боку лучше спать: несложные советы, которые помогут каждомуВидео

17:59

"Польская" модель Гетманцева о налогообложении может уничтожить малый бизнес - СМИ

17:57

Выжила, но еще на грани смерти: невероятная история немки, захваченной ХАМАС

17:46

Playboy разорвал контракт со звездой фильмов для взрослых за поддержку ХАМАС

17:44

Новый зерновой коридор и обучение пилотов: результаты визита Зеленского в Румынию

17:38

Favbet Foundation передал на Донецкое направление очередной Nissan Navara

17:38

Людей расстреливали в упор, убитых грабили: CNN о бойне ХАМАС на вечеринкеВидео

17:08

Представитель Слепакова прокомментировал захват артиста в плен боевиками ХАМАС

17:06

Медведева жестко "накрыло": ему мерещится "получение ИГИЛ украинского оружия"

16:51

Нужна 1 таблетка: хозяйки раскрыли секрет, как убрать пятна с дверец духовки

16:30

Операция на территории Беларуси: Россия готовится провести ужасную провокацию

16:19

"Шут", который участвует в "клоунаде": Охлобыстин выдал саморазоблачительную пропаганду

16:15

99% людей отвечают неправильно: сверхсложная загадка с водой и чашками

Реклама
16:09

Когда по всей Украине выпадет первый снег: синоптик спрогнозировала дату

16:06

Что нельзя одалживать 11 октября, чтобы не было неприятностей: приметы дня

16:05

Были неправы и жестоки, но люблю: Собчак открыто оправдала убийц-россиян в Украине

16:03

"Месяц будет средненьким": 4 знака зодиака переживут октябрь без потрясенийВидео

15:53

"Москва передала вооружение": РФ знала о подготовке ХАМАС к нападению на Израиль - ГУР

15:41

Прощание с Ниной Матвиенко: полная программа, время, адреса

15:40

Почему приходится переплачивать за газ: в "Нафтогазе" ответили

15:20

РФ до весны будет сильнее Украины и может пойти в наступление – РустамзадеВидео

14:59

"Безопасность на 10-20 лет": эксперт рассказал о 3 сценариях завершения войны в УкраинеВидео

14:55

Путин дал заднюю: британская разведка сообщила о важнейшем решении Кремля

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять