Нужно успеть за 21 секунду: невероятный тест для проверки IQ

Головоломка для проверки вашего IQ. Только люди с высоким IQ могут узнать точную стоимость кусочков пиццы за 21 секунду!

https://glavred.info/life/nuzhno-uspet-za-21-sekundu-neveroyatnyy-test-dlya-proverki-iq-10507159.html Ссылка скопирована

Головоломка для проверки вашего IQ - нужно успеть за 21 секунду / Коллаж Главред, фото Bright Side, depositphotos.com

Головоломка для проверки уровня интеллекта: этот тест на уровень интеллекта - это интересный способ проверить уровень вашего интеллекта на основе метода, который вы используете для решения данной проблемы. В этих типах умственных головоломок вам необходимо тщательно проанализировать проблему и прийти к ответу, используя свои аналитические и логические навыки рассуждения.

Пазлы делают простую загадку более интересной, добавляя забавный элемент в головоломки. Вам нужно творчески мыслить, чтобы прийти к решению, потому что ответ не будет прямо перед вами.

В головоломке от jagranjosh вам нужно определить на картинке цену пиццы, бургера, картофеля фри и напитка.

видео дня

Только люди с высоким IQ могут узнать точную стоимость кусочков пиццы за 21 секунду / фото: Bright Side

На изображении выше вам нужно определить цену пиццы, гамбургера, картофеля фри и напитка. На изображении вы можете увидеть четыре уравнения:

3 напитка = 18

1 напиток + 2 бургера = 12

1 бургер + 4 картофеля фри = 11

1 напиток + 1 гамбургер x 1 картофель фри = 6 ломтиков пиццы

В головоломке зрителям предлагается найти общую стоимость 5 кусочков пиццы. Вы должны очень внимательно посмотреть на изображение, прежде чем отвечать на эту загадку, поскольку ответ довольно прост, но сложен.

Вы нашли цену 5 кусочков пиццы за 21 секунду?

Если вы посмотрите на уравнение одно за другим, вы сможете определить отдельную цену пиццы, гамбургера, картофеля фри и напитка.

Узнаем индивидуальную цену пиццы, бургера, картофеля фри и напитка:

3 напитка = 18, это означает, что 1 напиток = 6

1 напиток + 2 бургера = 12; 6 + 2 бургера = 12; это означает, что 1 бургер = 3

1 бургер + 4 картофеля фри = 11;

3 + 4 картофеля фри = 11;

Это означает, что 1 картофель фри = 2

1 напиток + 1 гамбургер х 1 картофель фри = 6 ломтиков пиццы;

6 + 3 x 2 = 6 ломтиков пиццы;

Это означает, что 1 кусок пиццы = 2

5 кусочков пиццы = 10

Итак, ответ на эту головоломку заключается в том, что общая стоимость 5 кусочков пиццы равна 10.

Правильный ответ / фото: Bright Side

Приведенная выше головоломка-интересный способ проверить свой интеллект и наблюдательность. Такие головоломки требуют творческого мышления, а не математических навыков, чтобы найти решение в течение установленного времени. Эта головоломка - еще один интересный способ оценить свой уровень IQ.

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии нужно найти собаку породы мопс в мегаполисе. Поверте, это очень сложно.

Также ранее, мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти цифру 5 среди 3 за 10 секунд. Если вы уверены, что можете бросить себе вызов и посоревноваться со временем, разгадывая загадки на скорость, готовьтесь к сложностям.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.