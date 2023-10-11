Нужно успеть за 21 секунду: невероятный тест для проверки IQ

Головоломка для проверки уровня интеллекта: этот тест на уровень интеллекта - это интересный способ проверить уровень вашего интеллекта на основе метода, который вы используете для решения данной проблемы. В этих типах умственных головоломок вам необходимо тщательно проанализировать проблему и прийти к ответу, используя свои аналитические и логические навыки рассуждения.
Пазлы делают простую загадку более интересной, добавляя забавный элемент в головоломки. Вам нужно творчески мыслить, чтобы прийти к решению, потому что ответ не будет прямо перед вами.
В головоломке от jagranjosh вам нужно определить на картинке цену пиццы, бургера, картофеля фри и напитка.
На изображении выше вам нужно определить цену пиццы, гамбургера, картофеля фри и напитка. На изображении вы можете увидеть четыре уравнения:
3 напитка = 18
1 напиток + 2 бургера = 12
1 бургер + 4 картофеля фри = 11
1 напиток + 1 гамбургер x 1 картофель фри = 6 ломтиков пиццы
В головоломке зрителям предлагается найти общую стоимость 5 кусочков пиццы. Вы должны очень внимательно посмотреть на изображение, прежде чем отвечать на эту загадку, поскольку ответ довольно прост, но сложен.
Вы нашли цену 5 кусочков пиццы за 21 секунду?
Если вы посмотрите на уравнение одно за другим, вы сможете определить отдельную цену пиццы, гамбургера, картофеля фри и напитка.
Узнаем индивидуальную цену пиццы, бургера, картофеля фри и напитка:
3 напитка = 18, это означает, что 1 напиток = 6
1 напиток + 2 бургера = 12; 6 + 2 бургера = 12; это означает, что 1 бургер = 3
1 бургер + 4 картофеля фри = 11;
3 + 4 картофеля фри = 11;
Это означает, что 1 картофель фри = 2
1 напиток + 1 гамбургер х 1 картофель фри = 6 ломтиков пиццы;
6 + 3 x 2 = 6 ломтиков пиццы;
Это означает, что 1 кусок пиццы = 2
5 кусочков пиццы = 10
Итак, ответ на эту головоломку заключается в том, что общая стоимость 5 кусочков пиццы равна 10.
Приведенная выше головоломка-интересный способ проверить свой интеллект и наблюдательность. Такие головоломки требуют творческого мышления, а не математических навыков, чтобы найти решение в течение установленного времени. Эта головоломка - еще один интересный способ оценить свой уровень IQ.
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