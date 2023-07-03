"Очень быстро вернутся назад": какие территории отобьют ВСУ - гороскоп для Украины

Астролог Ангелина Вакулина рассказала, когда ВСУ могут освободить Запорожскую область.

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Когда вернутся оккупированные регионы Украины - прогнозастролога / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, pixabay

Астролог и таролог Ангелина Вакулина в интервью для Главреда рассказала, что ВСУ начали масштабное контрнаступление. По ее прогнозу, оккупированные территории будут возвращены.

"Наше контрнаступление будет успешным. Напряженное, но очень продуктивное. Очень быстро начнут, и уже начали, возвращаться территории. Конечно, не без потерь. Но, все населенные пункты, все люди и все территории вернутся в состав Украины", - сказала астролог.

В интервью она отметила, что летом 2023 года будет много возвращаться Запорожской области.

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"Она уже возвращается, но об этом объявляют позже. Ребята работают в этом направлении. Целостная географическая карта Украины есть и будет. Восток вернется, Крым - обязательно вернется, это факт", - отметила нам Вакулина.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Как закончится война в Украине

Астролог отмечает, что война в Украине может закончится, только "со сменой власти в РФ".

"Это будет отказ от оккупированных территорий, именно на таких условиях закончится война нашей победой", - отметила Ангелина Вакулина.

Россию ждет провал

Также астролог добавила, что очень скоро все поймут, что "Россия - не сильное государство, которое "масштабно завоевывает весь мир".

"Это все иллюзия. На самом деле Россия - это страна с низшими доходными показателями. Россия понесет наказание, но в виде наказания для народа, это будут крупные конфликты внутри страны, которые можно назвать гражданской войной", - сказала Вакулина.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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