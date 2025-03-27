"Он обманет всех": названа дата окончания "перемирия", которая изменит все в Украине

Перемирие и окончание войны будет не таким простым, Путин будет обманывать всех, говорит Ангелина Вакулина.

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Война в Украине - прогноз перемирия / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Война в Украине не закончится мирным соглашением, о котором все сейчас говорят. Как рассказала в прогнозе астролог Ангелина Вакулина Главреду, РФ не собирается прекращать обстреливать города Украины и Путин будет обманывать всех. Перемирие до 20 апреля не закончит войну в Украине.

"Я не вижу пока никаких мирных соглашений, хоть помидорами меня закидайте. Ситуация в том, что новости из РФ - для отвода глаз. Не расслабляйтесь, прошу", - отметила астролог в своем прогнозе.

Также Вакулина предупредила, что стоит держать "тревожный чемоданчик" при себе.

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"Всё так же документы/деньги/повербанки не разбросаны по дому", - добавила астролог.

Прогноз обстрела городов Украины

"События будут ну очень разные. От возвращения домой тех кого уже не ждали, до полного отказа нам помогать некоторых стран, и разного вида трагедий на нашей территории", - добавила астролог.

Вакулина отметила, что "в ближайшее время/дни стоит ожидать массированных ударов".

"Киев и область. Будет атака всем и вся. Уходите в укрытия даже тогда, когда летят "шахеды" (они какие-то видоизмененные будут)". - сообщила астролог.

"Полтава и область - Сохраняется опасность", - отметила астролог.

"Может прилететь в жилой дом. Житомир, Чернигов, Коростень, Нежин, Сумы и область, Конотоп - очень повышенная опасность", - отметила астролог.

"Черкассы и область, Кропивницикий - тоже есть опасность прилетов с жертвами", - сказала Вакулина.

"Днепр, Одесса, Винница, Запорожье, Николаев - как летело, так и будет лететь, по инфраструктуре и некоторым сильно важным объектам для города/страны. Путин не успокоится", - отмечает астролог.

Также астролог назвала места, где есть опасность для украинцев.

"ТРЦ, парковки, больницы, поликлиники, санатории, частные мед центры - есть большая опасность, показывают карты", - отметила астролог.

Также Вакулина отметила, что "есть опасность от воды и возле воды".

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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