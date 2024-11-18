Орхидеи будут цвести аж полгода: садовница рассказала необычный метод

Правильный уход за орхидеями - это залог их длительного цветения и здорового вида.

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Как правильно ухаживать за орхидеями / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какие есть два правила для пышного цветения орхидеи

Нуждаются ли орхидеи в большом количестве воды

Орхидеи славятся своей хрупкой красотой, однако для многих трудно обеспечить их длительное цветение. Однако одна опытная садовница поделилась простым методом, который помогает орхидеям цвести более полугода.

Ее подход базируется на двух основных правилах ухода, о которых пишет Главред с сылкой на издание Express.

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Основные принципы ухода

Орхидеи выращивают преимущественно ради их цветов, поэтому ситуации, когда растение не цветет или бутоны сохнут, могут разочаровывать.

Чтобы этого избежать, садовод рекомендует придерживаться двух ключевых правил:

Ежемесячные подкормки. Регулируемый полив корней.

Садовница Карта Магна рассказала о своем уходе за орхидеей одного из клиентов:

"Эта орхидея цветет уже более шести месяцев благодаря регулярной подкормке раз в месяц и правильно организованному поливу. Я даю ей 100-150 мл водопроводной воды раз в неделю, чтобы корни оставались свежими и зелеными", - утверждает садовница.

Карта также подчеркнула, что для орхидей использует только кору, поскольку мох может вызывать гниение корней.

Как правильно поливать орхидеи

По словам садовода, орхидеи не нуждаются в больших объемах воды:

"Достаточно 100-150 мл воды в неделю. Если через семь дней в горшке остается вода, я меняю ее на свежую. Если же вода испаряется раньше, то до следующего полива ничего не добавляю", - говорит садовод.

Она отметила, что такая схема ухода предотвращает гниение корней. Благодаря этому ее орхидеи живут десятки лет. Самой старой из ее орхидей почти 30 лет.

Кстати, также есть один чудодейственный ингридиент, который заставит орхидею снова пустить бутоны. В холодное время эти цветы требуют особого внимания, поскольку изменение погоды может влиять на их здоровье.

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Что известно об орхидеях? Орхидные - семейство однодольных многолетних наземных или эпифитных (в тропиках) травянистых растений. Некоторые из них, а именно виды из подсемейства ванильных являются древесными лианами, которые могут достигать 20 м в длину и более. Один же из самых маленьких видов - Bulbophyllum minutissimum - достигает 3-4 мм. Орхидные распространены в большинстве стран мира, но особенно их много в тропиках, пишет Википедия.

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