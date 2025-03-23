Почему нельзя говорить "покази" и "показники лічильника": учитель объяснила ошибку

Вы узнаете:
- Почему неправильно говорить "покази" и "показники лічильника"
- Какое слово нужно использовать в таком случае
Когда кто-то рассказывает о том, сколько электроэнергии/ газа/ воды, которые были использованы, показывает счетчик, то нередко можно услышать выражение "покази лічильника" и "показники лічильника". Однако на самом деле так говорить неправильно.
О том, какое слово нужно использовать в таком случае и какой ошибки следует избегать, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька українскої".
"У каждого в доме есть счетчики. А что вы передаете: "показання", "покази" или "показники"? Потому что в интернете можно найти все три варианта. Зная своих зрителей, я уверена, что вы сейчас будете сами смотреть в словари, но я уже это сделала за вас", - отметила учитель.
Она объяснила, что слово "показання" чаще всего используется в уголовном праве (это устное или письменное изложение каких-то событий), в медицине (это какие-то признаки, по которым назначается лечение). Используется слово "показання" также в производстве - это данные каких-то разнообразных приборов.
"Показ" - это демонстрация чего-то. А вот слово "показники" чаще всего используется как синоним к слову "результати". "Показники у цієї бригади в цьому місяці стали набагато кращими". Итак, наиболее правильным и уместным будет слово "показання", когда вы передаете данные своих счетчиков", - подытожила Чернышова.
Смотрите видео с объяснением учителя:
Как ранее сообщал Главред, Ольга Багний объяснила, как правильно говорить - "оранжевий" или "помаранчевий". На самом деле не все догадываются о важном нюансе в употреблении этих слов.
Также ранее учительница украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева объяснила, почему нужно говорить "Миколович" и "Миколівна". На самом деле если отца зовут "Микола", на детей неправильно говорить "Миколайовичі".
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Кто такая Светлана Чернышева?
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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