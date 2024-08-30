Почему стоит каждое утро выпивать стакан теплой воды: полезный факт

Употребление теплой воды может не только помочь в снижении веса, но и улучшить скорость обмена веществ и снизить риск хронических заболеваний.

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Почему стоит каждое утро выпивать стакан теплой воды / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Сегодня в мире есть широкий выбор напитков, включая газированные напитки, чай, кофе, молоко, квас и тому подобное. Однако знаете ли вы, что "теплая вода", обычный напиток, который мы часто игнорируем, на самом деле имеет многочисленные преимущества для здоровья. Об этом говорится в видео канала Healthy To Me.

Что будет, если каждое утро выпивать стакан теплой воды

Ваши органы будут очищаться от токсинов. Горячая вода стимулирует лимфатическую систему и помогает выводить токсины из организма. Вы сожжете больше вредных жиров. Употребление горячей воды может временно ускорить ваш метаболизм, что способствует сжиганию жира. Употребление большего количества воды может помочь защитить почки, одновременно разбавляя отходы в крови. Вы избавитесь от головной боли. Употребление горячей воды может помочь облегчить головную боль, вызванную обезвоживанием или мышечным напряжением. Горячая вода способствует кровообращению и расслабляет мышцы. Она является сосудорасширяющим средством, а это может снизить артериальное давление и риск сердечных заболеваний. Недостаточное количество воды, горячей или холодной, может оказать негативное влияние на работу вашей нервной системы, что в конечном итоге влияет на настроение и работу мозга. У вас улучшится пищеварение. Горячая вода стимулирует активность пищеварительных ферментов, облегчая пищеварение и усвоение питательных веществ. Хроническое обезвоживание может вызвать соответствующий хронический запор. Запор и боль в желудке обычно вызваны отходами, которые застряли в кишечнике из-за проблем с пищеварением. И во многих случаях запор вызван обезвоживанием. Употребление горячей воды помогает увлажнять и выводить токсины, одновременно действуя как естественная смазка в органах пищеварительной системы. Вы получите антивозрастной эффект. Горячая вода помогает вывести токсины из кожи, способствуя омоложению и сияющему виду. Может улучшиться эластичность кожи и уменьшатся ее недостатки. Когда вода достаточно горячая, это может повысить температуру тела человека, что в свою очередь повлечет потоотделение, а оно выведет токсины и поможет очистить поры.

Как правильно пить воду утром

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Рекомендуется пить теплую воду умеренной температуры и не делать её слишком горячей. Очень горячая вода может быть вредной для тканей во рту и пищеводе. Вскипятив воду, дайте ей немного остыть, прежде чем пить.

Когда не стоит пить теплую воду

Избегайте пить теплую воду сразу после тренировки, поскольку в это время температура тела уже высокая.

Почему нужно пить теплую воду с утра - видео:

Сколько воды нужно пить? Ориентировочная норма жидкости в день для взрослого человека составляет 4% от общей массы тела. То есть для человека весом 70-75 кг этот показатель составит 2800 - 3000 мл/день. Это не только вода, но и жидкость, которую мы получаем с пищей. Достаточное употребление воды ежедневно помогает преодолеть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и всего организма, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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