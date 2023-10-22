Притяните беды: 3 предмета, с которыми категорически нельзя фотографироваться

Фотография - неотъемлемая часть жизни современного человека, однако мало кто знает, что она может привести к тому, что в жизни человека начнут случаться беды. Мы расскажем, можно ли фотографироваться с фотографией умершего и о других деталях снимков.
Мольфар Макс Гордеев рассказал, что нельзя сфотографировать и к чему это может привести в обычной жизни.
Фото с умершими
Известный на всю Украину мольфар Макс Гордеев объяснил, что ни в коем случае нелзя делать снимки с умершими людьми.
Всё дело в том, что такие фото, по словам эксперта, могут принести большой негатив из потустороннего мира. Такие фото категорически запрещены.
Фото с разрушениями
Также мольфар рассказал, что не стоит совершать съемку на фоне разрушенных зданий. Макс Гордеев утверждает, что фото на фоне, который имеет разрушительный эффект, несет энергию разрушения и утрат. Лучше, по словам Гордеева, фотографироваться на фоне ярких и красивых мест.
Почему нельзя делать селфи
Удивительно, но факт - любому человеку лучше не делать фото своего отражения в зеркале. Мольфар это объясняет тем, что фотографированного в зеркале человека можно легко "пробить" и сглазить. По этому, лучше не делать селфи в зеркале.
Подробнее о запрещенных фото смотрите в видео:
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