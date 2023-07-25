Раствор из 3 ингредиентов очистит даже самую грязную ванну: как его приготовить

Девушка показала, как приготовить дешевое, но очень хорошее средство для чистки эмали в домашних условиях.

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Как очистить ванну / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Владельцы эмалированных ван часто стыкаются с проблемой - на поверхности образуется налет, от которого очень трудно избавиться.

Девушка Мелисса показала, как приготовить дешевое, но очень хорошее средство для чистки эмали в домашних условиях.

Сначала соберите вместе следующие ингредиенты:

Пищевая сода

Средство для мытья посуды

Эфирное масло на ваш выбор

Средство для чистки ванны / скриншот с видео

Все, что вам нужно сделать, это смешать равные части пищевой соды и средства для мытья посуды (около ¼ стакана каждого) в миске. Добавьте примерно 10 капель эфирного масла, затем перемешайте. Эта смесь не будет храниться очень долго, поэтому убедитесь, что вы делаете ровно столько, сколько вам нужно.

Ранее мы писали, что в TikTok появилось видео, на котором девушка показала, как убрать неприятный запах из мусорного ведра при помощи всего двух ингредиентов.

Также мы рассказывали, что девушка показала, как легко отмыть банку изнутри. Ваша банка будет до скрипа чистой и готовой к использованию всего после нескольких манипуляций.

Смотрите видео о том, как приготовить средств для чистки ванны:

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