Ребенку 1 месяц: умения, особенности, привычки

Первые недели с новорожденным - это отдых, выздоровление и знакомство

Итак, вы принесли из роддома нового человека и теперь нужно понять, что с ним делать: как кормить, как часто менять подгузник, как забавлять и как усыплять. Молодым родителям не рекомендуют волноваться, ведь рано или поздно к такой новой жизни приспосабливаются все. Правда, для кого-то процесс адаптации пройдет быстрее, а кто-то будет принимать изменения постепенно, включая свое новое отражение в зеркале.

Первые недели с новорожденным - это отдых, выздоровление и знакомство с ребенком, поскольку вы и ваш партнер все еще выясняете, как управлять жизнью с этим удивительным новым дополнением к вашей семье.

Мы собрали факты, которые характерны для новорожденного ребенка в первый месяц его жизни. Уверены, что они помогут лучше понять нового человека и избавят от повсеместных страхов родителей.

Развитие новорожденного

Первая неделя и рождение

Вторая неделя

Третья неделя

Четвертая неделя

Руки и ноги вашего новорожденного все еще скручены и имитируют положение плода - это тонус и он временный. Единственные способы общения ребенка в этом возрасте - это крики, ворчание, чихание и икота.

Средний вес ребенка при рождении составляет 3,2 кг для девочек и 3,350 кг для мальчиков. По данным Всемирной организации здравоохранения, средняя длина составляет новорожденного составляет 49 см для девочек и 5 см для мальчиков.

1 неделя развития ребенка

Обычно ребенок теряет до 10 процентов своего веса при рождении в течение первой недели жизни - просто потому, что он потерял лишние жидкости, которые он имел еще в утробе. Поэтому не нервничайте из-за падения в весах.

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Голова ребенка при рождении, возможно, выглядит деформированной. Это связано с его продвижением по родовым путям. Она округлится уже в течение нескольких дней. Детский череп имеет две мягкие точки, называемые родничками. Пуповина ребенка будет пока прикреплена, и вы должны держать эту область сухой, пока она сама не отпадет.

Прогулки

Во время первой недели можно запланировать короткую прогулку на свежем воздухе. Это лучше, чем появляться в многолюдных местах.

Кормление

Недельный ребенок кушает смесь или грудное молоко круглосуточно, по крайней мере, каждые два-три часа. Те, кто кормит детей грудью и часто прикладывают к груди, обеспечивают себе таким образом приток большего количества молока.

Сон

1-недельный ребенок спит большую часть дня, просыпаясь каждые два или три часа, чтобы поесть (затем он, вероятно, снова начинает дремать). Всего 1-недельный ребенок должен спать от 16 до 20 часов.

Примерно через две-три недели после рождения пуповина ребенка отвалится, что означает, что ребенок будет готов к своей первой настоящей ванне.

В две недели ребенок может видеть ваше лицо, когда вы держите его близко - зрение детей в возрасте 2 недель лучше всего на расстоянии до 30 см.

Еда

Ребенок на грудном вскармливании должен кушать от 8 до 12 раз в течение 24 часов. Ребенок, который кушает смесь, должен продолжать рацион первой недели и съедать от 60 до 80 мл каждые три-четыре часа.

Сон

Двухнедельные дети, как правило, спят около 16 часов в день.

Педиатры рекомендуют выкладывать малыша на живот на несколько минут.

На третьей неделе малыш начинает узнавать маму, ее запах, голос и внешний вид.

В этот период случается небольшой скачок роста, так что будьте готовы к тому, что ребенок будет больше хотеть есть. Приблизительно в это же время начинается период колик. Врачи досконально не знают причин их появления. Считается, что это время нужно просто "пережить".

На третьей неделе малыш начинает узнавать маму, ее запах, голос и внешний вид.

Еда

С третьей недели можно увеличивать количество смеси для ребенка на искусственном вскармливании. Продолжайте кормить малыша каждые 3-4 часа. Если нужно будет разбудить его, то смело будите и кормите соню.

Что касается грудного вскармливания, то нормой считается 8-12 прикладываний в сутки.

Сон

Типичный 3-недельный ребенок может спать около 16 часов в день, но помните, что некоторые дети спят больше, чем другие.

По данным Всемирной организации здравоохранения, средний вес ребенка в возрасте 4 недель (он же месячного возраста) составляет 4,1 кг для девочек и 4,4 кг для мальчиков. Средняя длина составляет 53 см для девочек и 54 см для мальчиков.

Детское зрение в 4 недели предпочитает высококонтрастные узоры, поэтому сейчас самое время поставить мобильную или подвесную игрушку с различными черно-белыми формами. Кроме того, в этом возрасте малыш начинает видеть ваше лицо и даже может сосредоточится на некоторых предметах.

Достижения

Ваш ребенок может поворачивать голову из стороны в сторону, и может даже начать поднимать голову на секунду во время лежания на животе. Он также держит руки в кулаки и подносит их к лицу. Ребенок может начать поворачивать голову на голоса и шумы, которые он узнает.

Еда

Вы должны продолжать кормить ребенка каждые два-три часа, пока он не будет сыт и сам не откажется от груди.

Сон

Четырехнедельные дети обычно спят около 15-16 часов в день. Как он распределяется в течение дня, зависит от ребенка. Часто дети спят три дневных сна, а восемь с половиной часов сна, вероятно, приходят ночью (с перерывами, конечно!).