Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти букву S за 15 секунд

Когда нужно немного перезагрузиться, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают расслабиться или хорошо потренировать мозг. На этот раз нам нужно найти букву S на таблице, где множество похожих на нее цифр.
Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. Возможно, чтобы ее разгадать, сначала нужно будет внимательно изучить таблицу, пристально посмотрев каждый ряд.
На картинке – таблица, где большое количество цифр 5. Среди них нужно найти букву S. Когда цифр очень много, визуально S может быть похожа на 5, поэтому ее и сложной найти.
Дается целых 15 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти правильный ответ? Ловите подсказку: смотрите на картинку и посмотрите правее. В третьем ряду справа будет правильный ответ. Он обведен красным кружочком.
Не расстраивайтесь, если не удалось разгадать головоломку.
Можете попробовать и другие оптические иллюзии. Например, ребус, где надо за 12 секунд найти пиццу среди котов. Кусочек пиццы где-то среди странных предметов.
Также можно разгадать головоломку, где надо за 12 секунд найти самолет. Он спрятан среди морских звезд и водорослей, и чтобы отыскать самолет, нужно очень постараться.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке, где изображено большое количество черных точек, нужно рассмотреть силуэт собаки. На разгадку дается 12 секунд, но вы можете справиться и быстрее, если быстро поймете, в чем фишка загадки.
Другие новости:
- Надо угадать слово, зашифрованное в картинках: лишь единицы разгадают сложный ребус
- Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 280 за 9 секунд
- Головоломка на скорость: нужно найти лишнюю цифру в лабиринте букв за 10 секунд
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред