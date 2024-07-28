Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти букву S за 15 секунд

Попробуйте разгадать очень сложную головоломку – среди большого количества цифр нужно отыскать букву, которая тщательно запрятана на таблице.

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Найдите букву S за 15 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного перезагрузиться, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают расслабиться или хорошо потренировать мозг. На этот раз нам нужно найти букву S на таблице, где множество похожих на нее цифр.

Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. Возможно, чтобы ее разгадать, сначала нужно будет внимательно изучить таблицу, пристально посмотрев каждый ряд.

На картинке – таблица, где большое количество цифр 5. Среди них нужно найти букву S. Когда цифр очень много, визуально S может быть похожа на 5, поэтому ее и сложной найти.

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Дается целых 15 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Внимательно смотрите на картинку, и вы найдете правильный ответ / Jagranjosh

Не удалось найти правильный ответ? Ловите подсказку: смотрите на картинку и посмотрите правее. В третьем ряду справа будет правильный ответ. Он обведен красным кружочком.

Если удалось найти нужную букву, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Не расстраивайтесь, если не удалось разгадать головоломку.

Можете попробовать и другие оптические иллюзии. Например, ребус, где надо за 12 секунд найти пиццу среди котов. Кусочек пиццы где-то среди странных предметов.

Также можно разгадать головоломку, где надо за 12 секунд найти самолет. Он спрятан среди морских звезд и водорослей, и чтобы отыскать самолет, нужно очень постараться.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке, где изображено большое количество черных точек, нужно рассмотреть силуэт собаки. На разгадку дается 12 секунд, но вы можете справиться и быстрее, если быстро поймете, в чем фишка загадки.

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