Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 6082 за 19 секунд

Попробуйте разгадать достаточно сложную оптическую иллюзию для самых внимательных – нужно найти 6082 на таблице, где множество похожих цифр.

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Найдите число 6082 за 19 секунд / Jagranjosh

Если возникло желание немного переключиться и сменить деятельность, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают как расслабиться, так и подумать. На этот раз нам нужно найти 6082 на таблице, где множество других цифр.

Головоломка от Jagranjosh действительно непростая. Цифр слишком много, а некоторые из них нарисованы не очень четко, что влияет на восприятие и концентрацию при поиске ответа. Придется хорошо подумать, чтобы разгадать ребус.

На картинке – таблица с множеством цифр 6092. Наша задача найти 6082 – число, которое спрятано где-то в этой таблице.

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Дается целых 19 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Внимательно смотрите на картинку, и вы найдете цифру / Jagranjosh

Не удалось найти цифру 6082? Ловите подсказку: посмотрите на середину таблицы, немного выше, а потом правее. Правильный ответ обведен красным кружком.

Если удалось найти правильный ответ, у вас очень хорошая смекалка / Jagranjosh

Можете попробовать поразгадывать и другие головоломки. Например, иллюзию, где надо за 5 секунд найти букву O. На табличке, где множество букв D, нужно отыскать O, которую хорошо спрятали.

Также можно разгадать и ребус для тех, у кого отличное зрение. Девочка во время дождливой погоды гуляет с собакой. Где-то за ними присматривает черепаха, оказавшаяся в совершенно неожиданном месте.

А еще у нас есть головоломка, в которой надо за 8 секунд найти морскую звезду. На оранжевой картинке изображено множество крабов, и где-то среди них морская звезда. Чтобы найти правильный ответ, нужно проявить смекалку.

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