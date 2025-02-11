Шеф-повар раскрыл рецепт удивительного рыбного пирога: невероятно нежный вкус

Вы узнаете:
- Какой ингредиент сделает ваше блюдо нежным
- Как правильно приготовить рыбный пирог
Повар поделился известным рыбацким пирогом, ведь он прост в приготовлении и поражает вкусовыми качествами. Начинка пирога состоит из комбинации рыбы, такой как пикша, треска, лосось и креветки.
Ресторатором Митч Тонкс поделился простым рецептом рыбного пирога, который содержит смесь трески, пикши и креветок и утверждает, что это идеальный и вкусный ужин, говорится в материале Mirror.
Ингредиенты для рыбного пирога
- 1 кг картофеля нарезать небольшими кусочками
- 50 г сливочного масла
- 100 г сливочного сыра
- 3 столовые ложки теплого молока
- Соль и перец
- 500 г молока
- 250 г копченой рыбы пикши
- 200 г корейки трески
- Одна луковица
- Один лавровый лист
- Три зубчика чеснока (по желанию)
- Два лука-порея вымыть и мелко нарезать
- 50 г сливочного масла плюс 25 г для посыпки пирога
- Одна столовая ложка оливкового масла
- Три столовые ложки обычной муки
- 100 г сырых королевских креветок
- 50 г замороженного горошка
- Одна столовая ложка петрушки, мелко нарезать
- Один неочищенный лимон - цедру натереть на мелкой терке
Рецепт рыбного пирога
Первым делом стоит начать с предварительного разогрева духовки до 190 градусов. Затем займитесь картофелем, который следует отварить до готовности. Слейте воду и тщательно разомните вареный картофель с маслом, сливочным кремом и теплым молоком, приправив все солью и перцем.
Приготовленную картофельную смесь пока стоит отставить в теплое место. Следующим шагом является разогрев молока в большой кастрюле и добавить туда копченую рыбу пикши и трески.
Лук нужно разрезать пополам, одну часть надрезать и засунуть в нее лавровый лист. Эту же половинку измельчить и поместить в кастрюлю с молоком и рыбой. Доведите молоко до кипения, затем варите на медленном огне шесть-семь минут.
Пока это происходит, мелко нарежьте другую половину лука и лук-порей. Растопите сливочное и оливковое масло на небольшой сковороде и обжарьте лук и лук-порей, пока они не станут мягкими, но не окрасятся, это займет около четырех-пяти минут.
"Закончив, выньте рыбу из кастрюли и дайте ей немного остыть, но держите молоко теплым. Теперь посыпьте мукой лук-порей, хорошо перемешайте. Варите это в течение минуты, все время помешивая. Понемногу добавляйте половником молоко, которое используется для пашоттирования рыбы, каждый раз тщательно перемешивая", - советует шеф-повар.
Он также советует продолжать добавлять его, пока все молоко не загустеет при легком нагревании. Затем порежьте рыбу на куски, проверив наличие костей и удалив кожу и добавьте рыбу в соус.
Теперь стоит добавить в смесь сырые креветки и замороженный горошек. Поставьте форму для запекания на противень и ложкой выложите рыбную смесь на дно формы. Сверху посыпьте петрушкой и цедрой лимона. В завершение посыпьте охлажденным картофельным пюре. С помощью вилки распределите пюре по пирогу и создайте грубую структуру сверху.
Смажьте пирог половиной оставшегося сливочного масла и поставьте в духовку на 25-30 минут до приготовления, или до золотисто-коричневого цвета. Рыбный пирог лучше всего есть свежеприготовленным, поскольку текстура рыбы немного ухудшится во время повторного разогрева, но любые остатки можно охладить и съесть на следующий день.
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