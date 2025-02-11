Шеф-повар раскрыл рецепт удивительного рыбного пирога: невероятно нежный вкус

Шеф-повар поделился простым и невероятно нежным рецептом рыбного пирога.

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Как приготовить рыбный пирог / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

Какой ингредиент сделает ваше блюдо нежным

Как правильно приготовить рыбный пирог

Повар поделился известным рыбацким пирогом, ведь он прост в приготовлении и поражает вкусовыми качествами. Начинка пирога состоит из комбинации рыбы, такой как пикша, треска, лосось и креветки.

Ресторатором Митч Тонкс поделился простым рецептом рыбного пирога, который содержит смесь трески, пикши и креветок и утверждает, что это идеальный и вкусный ужин, говорится в материале Mirror.

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Ингредиенты для рыбного пирога

1 кг картофеля нарезать небольшими кусочками

50 г сливочного масла

100 г сливочного сыра

3 столовые ложки теплого молока

Соль и перец

500 г молока

250 г копченой рыбы пикши

200 г корейки трески

Одна луковица

Один лавровый лист

Три зубчика чеснока (по желанию)

Два лука-порея вымыть и мелко нарезать

50 г сливочного масла плюс 25 г для посыпки пирога

Одна столовая ложка оливкового масла

Три столовые ложки обычной муки

100 г сырых королевских креветок

50 г замороженного горошка

Одна столовая ложка петрушки, мелко нарезать

Один неочищенный лимон - цедру натереть на мелкой терке

Рецепт рыбного пирога

Первым делом стоит начать с предварительного разогрева духовки до 190 градусов. Затем займитесь картофелем, который следует отварить до готовности. Слейте воду и тщательно разомните вареный картофель с маслом, сливочным кремом и теплым молоком, приправив все солью и перцем.

Приготовленную картофельную смесь пока стоит отставить в теплое место. Следующим шагом является разогрев молока в большой кастрюле и добавить туда копченую рыбу пикши и трески.

Лук нужно разрезать пополам, одну часть надрезать и засунуть в нее лавровый лист. Эту же половинку измельчить и поместить в кастрюлю с молоком и рыбой. Доведите молоко до кипения, затем варите на медленном огне шесть-семь минут.

Пока это происходит, мелко нарежьте другую половину лука и лук-порей. Растопите сливочное и оливковое масло на небольшой сковороде и обжарьте лук и лук-порей, пока они не станут мягкими, но не окрасятся, это займет около четырех-пяти минут.

Какие продукты нельзя держать в холодильнике / Инфографика: Главред

"Закончив, выньте рыбу из кастрюли и дайте ей немного остыть, но держите молоко теплым. Теперь посыпьте мукой лук-порей, хорошо перемешайте. Варите это в течение минуты, все время помешивая. Понемногу добавляйте половником молоко, которое используется для пашоттирования рыбы, каждый раз тщательно перемешивая", - советует шеф-повар.

Он также советует продолжать добавлять его, пока все молоко не загустеет при легком нагревании. Затем порежьте рыбу на куски, проверив наличие костей и удалив кожу и добавьте рыбу в соус.

Теперь стоит добавить в смесь сырые креветки и замороженный горошек. Поставьте форму для запекания на противень и ложкой выложите рыбную смесь на дно формы. Сверху посыпьте петрушкой и цедрой лимона. В завершение посыпьте охлажденным картофельным пюре. С помощью вилки распределите пюре по пирогу и создайте грубую структуру сверху.

Смажьте пирог половиной оставшегося сливочного масла и поставьте в духовку на 25-30 минут до приготовления, или до золотисто-коричневого цвета. Рыбный пирог лучше всего есть свежеприготовленным, поскольку текстура рыбы немного ухудшится во время повторного разогрева, но любые остатки можно охладить и съесть на следующий день.

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