Ретроградный Меркурий в июне: что можно и нельзя делать

Мы вступаем в период поддержки и пересмотра./ genuspeha.ru

Ретроградный Меркурий в июне 2020 года начал свое "буйство" 18 числа, а продлить свою деятельность "планирует" аж до середины июля. Ретроградные периоды Меркурия - это не обязательно плохо.

Когда планета ретроградируется в астрологии, считается, что части нашей жизни, управляемые этой планетой, замирают. Подобно ретроградной планете (которая, по-видимому, временно движется назад по своему курсу), мы вступаем в период поддержки и пересмотра, вместо того чтобы двигаться вперед. Если мы попытаемся бороться с ретроградной энергией и живем как обычно, мы, вероятно, столкнемся с препятствиями и пострадаем от обычных ретроградных "действий" Меркурия.

Однако, если мы будем знать, что мы должны и не должны делать во время ретроградного Меркурия, нам будет легче перенести этот период. Мы можем сознательно затормозить, потратить некоторое время, чтобы подумать о том, где мы находимся, и попытаться уточнить наши текущие планы вместо того, чтобы действовать для них - и заставить ретроградную силу заработать на нас.

Что нужно делать:

Восстановить связь со старыми друзьями

Ретрограды известны тем, что так или иначе возвращают людей из вашего прошлого. Хотя это иногда может раздражать, это также может быть исцеляющей возможностью вернуть отношения с близкими, с кем вы потеряли связь. "Рак - это сентиментальный знак, и в сочетании с ретроградным Меркурием он делает нас крайне ностальгическим", - говорит астролог Лиза Стардаст. "Поэтому важно восстановить связь со старыми друзьями", - добавляет она.

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Подумать о себе

2020 год войдет в историю как тяжелый. Мы живем в условиях пандемии и пытаемся ликвидировать возникшие сопутствующие факторы. С эмоциональным ретроградным ударом в это время, отдых и здоровый эгоизм станет абсолютной необходимостью.

Практикуйте прощение

Ретрограды - время пересмотреть прошлое. Это не всегда легко, поскольку некоторые прошлые воспоминания болезненны, но это также прекрасная возможность залечить старые раны и простить прошлые обиды. "Помирись с прошлым", - говорит Стардаст. Носить гнев в своем сердце больно, поэтому постарайтесь простить тех, кто причинил тебе боль. Более важно, однако, работать над тем, чтобы простить себя. Мы все сделали ошибки - но вместо того, чтобы пытаться подавить свой стыд, мы должны признать это, извлечь уроки из этого и взять на себя обязательство добиться большего успеха в будущем. Позвольте этому ретрограду вдохновить вас начать эту внутреннюю работу.

Что не нужно делать:

Вдохните

Мы можем увлечься эмоциями даже из-за незначительных неудобств. "Не начинайте ненужные споры с другими только потому, что у вас плохое настроение", - говорит Стардаст. Не поддавайтесь желанию начать драму без причины, и если вы чувствуете, что злитесь или расстроены, отойдите на минутку от ситуации, чтобы глубоко подышать, прежде чем двигаться вперед.

Не сдерживайтесь

Сдерживание всех ваших чувств, эмоций и разочарований в условиях сумасшествия нашего времени - это еще и путь к катастрофе. "Не сдерживайте свои эмоции", - говорит Стардаст. Если вы хотите избежать полного эмоционального взрыва, потренируйтесь в том, чтобы уделять дополнительное время внимательному, тщательному и вдумчивому выражению своих чувств, чтобы они с меньшей вероятностью были неверно истолкованы тем, с кем вы делитесь.

Фильтруйте

Мы живем в эпоху, когда дезинформация может распространяться в широких массах с помощью одного поста в социальных сетях, что означает, что мы должны усердно практиковать критическое мышление и изучать источник фактов. В течение этого ретроградного Меркурия мы должны тщательнее проверять факты - это относится ко всему, от сплетен до новостных статей.