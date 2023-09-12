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Родители шокировали выбором имени для дочери: в сети не верят, что оно реально

Яна Ставская
12 сентября 2023, 16:42 обновлено 12 сентября, 16:59
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Пользователей сети разозлили и две, как они думают, ошибки в имени. Девочка рискует стать объектом издевательств.
Родители шокировали выбором имени для дочери: в сети не верят, что оно реально
Не очень удачное имя для девочки вызвало бурю реакции в сети / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, pixabay

В последнее время молодые семьи все чаще выбирают для своих новорожденных детей крайне необычные имена. Сторонники таких решений ссылаются на усталость от скучных "устаревших" имен. Другие - критики - обращают внимание, что детям с такими неординарными именами тяжело будет находить общий язык с ровесниками.

Как пишет The Mirror, в очередной раз сеть сколыхнул скандал, случившийся в одной американской семье, после того, как пользовательница Нэн опубликовала в Facebook фото своей маленькой внучки и назвала предполагаемое имя малышки.

Как оказалось, ее брата зовут Николас, а вот саму девочку родители назвали Авакуддо (созвучное с "авокадо").

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"Теперь официально: моя дочь родила прекрасную девочку. Добро пожаловать, малышка Авакуддо. У Николаса теперь есть младшая сестра", - подписала она пост.

Осуждение поста продолжилось уже на Reddit, где ряд людей категорически отказались поверить в реальность имени. Многие не могли понять, почему родители выбрали такое имя для девочки и почему радуется бабушка.

"Я просто хочу, чтобы это было фейком, лол", - прокомментировал один обнадеживающий человек. "Может быть, ее зовут Ава, а Авакуддо - это прозвище? Надеюсь", - предположил другой.

Другие, однако, выразили обеспокоенность тем, что девочка станет объектом издевательств в школе (или даже раньше), если окажется, что необычное имя соответствует действительности. Как заметил один обеспокоенный человек: "Я даже не беспокоюсь о школе, Николас превратит ее жизнь в ад раньше любого хулигана".

Несмотря на то, что большинство людей были против такого выбора имени, две ошибки только еще больше их ужаснули.

"Пытаюсь понять, лучше или хуже то, что они написали это неправильно", - прокомментировал другой человек. Пятый добавил: "Похоже, никто в этой семье не знает, как пишется авокадо".

Главред ранее писал, как беременную женщину раскритиковали, после того как она раскрыла имя своей будущего сына. Недовольны выбором остались и ее ближайшие родственники, в том числе муж.

Кроме того, женщина пыталась придумать своей дочери интересное имя и чуть не обрекла её на годы страданий. Всё дело в том, что она выбрала редкое имя, из-за которого потом над ребенком могли бы подшучивать.

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