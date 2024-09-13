Сердце романтика не выдержит: лучшие турецкие сериалы о любви

Часто в поисках глубоких волнений и бабочек в животе мы ищем, какой турецкий сериал посмотреть, чтобы не оторваться. Самые интересные из них в подборке.

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Какой сейчас самый популярный турецкий сериал / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из сериалов

В поисках романтических историй на экране во время вечернего поиска, что посмотреть попадаются сериалы и фильмы именно из Турции. Но определить, какой самый интересный турецкий сериал о любви стоит пересмотреть бывает непросто. Однако Главред составил подборку самых страстных сериалов о любви.

Последнее лето (2021)

В этом сериале жизненные пути двух совершенно разных людей неожиданно пересекаются, открывая перед ними большую и увлекательную историю, которая тесно связана с миром криминала. Один из них стоит на противоположной стороне закона. Селим Кара - один из самых уважаемых прокуроров, известный своей принципиальностью и идеалистическим подходом к справедливости. Он редко встречает сопротивление в своей работе и всегда действует согласно собственному моральному компасу. Однажды ему поручают дело, которое заставляет его обратиться к криминальному авторитету Сельчуку.

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Сельчук, в свою очередь, просит Селима о помощи - защитить его сына Акгюна от возможных проблем. Прокурор соглашается, ведь сделка кажется выгодной для обеих сторон. Однако Акгюн начинает собственную опасную игру. Сюжет развивается стремительно, в нем есть место и любви, поэтому картину смело можно отнести к списку, какой турецкий сериал посмотреть на одном дыхании.

Запретная любовь (2008)

Турецкий сериал рассказывает о жизни молодого отца Аднана, который после трагической потери своей возлюбленной остается один с двумя детьми - дочерью Нихаль и сыном Бюлентом. В течение 11 лет Аднан ведет уединенную жизнь, держась в стороне от светского общества и шумных событий. Он пообещал себе, что отныне единственным его приоритетом станут дети. Их семья живет в роскошном поместье в Стамбуле, где на помощь приходит надежная няня, которой Аднан полностью доверяет. Кроме того, в доме живет его племянник Бехлюль.

Однажды жизнь Аднана неожиданно меняется, когда он встречает девушку по имени Бихтер. Она способна пробудить в нем давно забытые чувства. Влюбившись снова, Аднан готов дать шанс новому началу. Бихтер также заинтересовывается состоятельным и порядочным мужчиной. Но ситуация осложняется, поскольку мать Бихтер тоже обращает внимание на Аднана.

Королек - птичка певчая (2013)

В этой романтической мелодраме события разворачиваются в начале ХХ века, во время Первой мировой войны. В центре внимания находится история юной и очаровательной девушки по имени Фериде, которую из-за ее энергичного характера и острого ума прозвали "королек".

Сирота с детства, Фериде живет в доме своей тети, где растет рядом с кузеном Кямраном. Повзрослев, она влюбляется в него всем сердцем. Вскоре становится очевидным, что Кямран также имеет к Фериде искренние чувства. Однако, перед ними встают серьезные испытания на пути к счастью, которые молодым людям придется преодолеть.

Ветер любви (2019)

Сюжет сериала разворачивается вокруг давнего противостояния двух влиятельных семей - Асланбей и Шадоглу. То, что когда-то началось как жажда мести, постепенно превращается в настоящую, искреннюю любовь между Мираном Асланбеем и Реян Шадоглу, центральными персонажами этой драмы.

Молодые люди осознают, что их чувства - это навсегда, но нарушить традиции и выступить против воли своих семей становится для них настоящим испытанием. Как изменилась их жизнь стоит пересмотреть.

Что такое сериал? Сериал - распространенное и популярное явление современного искусства, которое используется (случается) преимущественно в литературе, кино, телевидении и анимации; способ организации и построения художественных произведений, который заключается в том, что произведение состоит из многих отдельных частей, обычно относительно небольшого размера. Как правило, произведения сериала объединены общими персонажами, иногда общим антуражем событий или линейным сюжетом. Однако абсолютное большинство сериалов держится именно на персонажах, пишет Википедия.

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