Справятся не все: какие слова смогут произнести только украинцы - список

Украинский язык имеет уникальные слова и звуки, которые становятся настоящим вызовом для иностранцев и даже для тех, кто только начинает его осваивать.

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Какие слова смогут произнести только украинцы - список сложных слов / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какие слова могут сказать только украинцы

Какие существуют забытые украинские слова

Украинский язык богат на слова, которые становятся настоящим испытанием для тех, кто не владеет им в совершенстве. Эксперт по языковым техникам и ораторскому мастерству Иван Гладырь в видео на Tik-Tok рассказал об особенностях произношения некоторых украинских слов и поделился интересными упражнениями для тренировки.

Главред выяснил, какие существуют сложные украинские слова.

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Какие слова могут сказать только украинцы

Одной из самых больших сложностей для иностранцев является правильное произношение слов, в которых часто встречается звук "Ч". По словам Ивана Гладыря, этот звук в украинском языке звучит тверже, чем во многих других языках, и требует четкой артикуляции.

"Украинские слова, заканчивающиеся на сочетание звуков, например "чи", часто становятся настоящим вызовом для тех, кто не привык разговаривать на украинском. К примеру, протестируйте себя, повторяя такие слова: міркуючи, усвідомлюючи, розбудовуючи, засинаючи, вимикаючи, відшкодовуючи, спалюючи, розглядаючи, констатуючи. Следите, чтобы в конце каждого слова звучало именно "и", а не "и'"", - советует эксперт.

Смотрите видео о том, какие слова могут сказать только украинцы:

Какие украинские слова не могут произнести

Для тренировки произношения Гладырь в видео на Tik-Tok предлагает чистоговорки: "Чистила ты его или не чистила, а чище дальше от этого черный мячик не стал. Однако все четче, все чище читая чистоговорки, независимо от того, читал ли ты Тычину."

Эксперт отмечает, что подобные упражнения могут стать своеобразным "языковым идентификатором" для определения настоящих носителей украинского.

Смотрите видео о том, какие слова трудно произнести:

Забытые украинские слова - какие слова не знают украинцы

Интересные примеры малоупотребительных украинских слов привела учительница украинского языка Лариса Чемерис в Instagram. Она напоминает, что украинский язык сохраняет слова, которые добавляют ему колорита и богатства.

Завой - круговое движение ветра, метель или сугроб, образованный ветром из песка или снега.

Верета - рядно или одежда из грубой ткани. В некоторых регионах это слово означает разноцветный ковер.

Смотрите видео о том, какие существуют забытые украинские слова:

Драгли - блюдо, известное как холодец, приготовленное в виде желе.

Дивень - свадебный хлеб в виде кольца, через который невеста смотрела на гостей и все стороны света.

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Кто такой Иван Гладырь Иван Гладырь - блогер, преподаватель, тренер по ораторскому искусству и публичным выступлениям. Автор одного из крупнейших образовательных проектов Украины "Вільномов". Общая аудитория более 230 тысяч подписчиков.

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