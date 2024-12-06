Особый сигнал: что значит, если человек чувствует дежавю - объяснение

Дежавю - это загадочное ощущение, когда кажется, что текущая ситуация уже происходила ранее в прошлом, и ученые продолжают искать его объяснение.

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Что значит, если человек чувствует дежавю - простое объяснение / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Вы узнаете:

Почему ощущается дежавю

На что влияет дежавю

Как избавиться от ощущения дежавю

Ощущение дежавю знакомо почти каждому - это момент, когда ситуация кажется удивительно знакомой, хотя вы уверены, что она происходит впервые. Однако что стоит за этим явлением? Эксперты из разных областей пытаются объяснить этот загадочный феномен, который до сих пор остается одной из самых больших тайн человеческого мозга. О том, почему у человека возникает дежавю говорится в сюжете "Сніданку с 1+1".

Почему возникает дежавю - как психологи объясняют дежавю

Профессор патофизиологии Виктор Досенко утверждает, что дежавю является результатом нарушения процессов памяти.

"Научной основой этого всего является нарушение так называемой консолидации нервных процессов, консолидации памяти. Человек попадает в реальную ситуацию здесь и сейчас, а через минуту-две ему уже кажется, что эта ситуация уже была, потому что мозг перепутал настоящее с прошлым", - объясняет профессор.

Фактически, мозг "ошибочно" записывает текущую ситуацию в отдел воспоминаний, будто она уже произошла в прошлом. Это явление часто вызвано мощными внешними или внутренними факторами, такими как изменение температуры, давления, или даже колебания уровня глюкозы в крови.

Смотрите видео о том, как понять, что у тебя дежавю:

На что может указывать дежавю

Хотя дежавю считается естественным явлением, профессор Досенко отмечает: если это ощущение повторяется почти ежедневно, это может свидетельствовать о серьезных расстройствах.

"Частое дежавю может быть признаком эпилепсии. Иногда эти ощущения являются первым симптомом этого заболевания, поэтому при их регулярном появлении стоит проконсультироваться с врачом", - предостерегает он.

Как наука объясняет дежавю - какие виды дежавю бывают

Эксперты популярного YouTube-канала "TED-Ed" отмечают, что пока нет единого объяснения дежавю из-за сложности его фиксации и исследования.

"Этот опыт является коротким и происходит без предупреждения, что делает его почти невозможным для ученых зафиксировать и изучить. Однако последние достижения в нейровизуализации сужают поле для поисков", - отмечают они.

Исследователи предлагают три основные теории, которые помогают лучше понять дежавю:

Теория двойной обработки.

Эта гипотеза объясняет дежавю как результат незначительной задержки в обработке информации между полушариями мозга. Мозг интерпретирует запоздалую информацию как отдельное событие, создавая ощущение "уже виденного".

Теория голограммы.

Наши воспоминания хранятся в виде голограмм, где один фрагмент может вызвать все воспоминание. Например, знакомый узор на скатерти в ресторане может напомнить вам детство, хотя вы не осознаете, что именно это стало триггером.

Теория распределенного внимания.

Она предполагает, что мозг фиксирует окружение подсознательно, пока мы концентрируемся на одном объекте. Когда внимание возвращается к общей сцене, возникает ощущение, что это уже происходило.

Существует ли "обратное" дежавю

Кроме дежавю, ученые выделяют явление под названием "жамевю". Это ситуация, когда знакомые места или люди кажутся совершенно новыми и чужими. Жамевю также является формой ошибки памяти, которая может быть вызвана переутомлением или стрессом.

Смотрите видео о том, как работает дежавю простыми словами:

Чем можно объяснить дежавю - почему у человека возникает дежавю

Эксперты советуют придерживаться нескольких простых рекомендаций:

Регулярно отдыхайте и избегайте переутомления.

Следите за уровнем сахара в крови, особенно если у вас есть склонность к колебаниям глюкозы.

Избегайте сильного стресса и обеспечивайте качественный сон.

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Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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