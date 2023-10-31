Суперпростой рецепт 'хэллоунских' печенек Oreo всего за несколько минут

Для рецепта этого печенья вам понадобится всего два ингредиента и несколько минут. К приготовлению можно привлечь детей.

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Это печенье легко готовить вместе с детьми / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, ua.depositphoto.com

Приближается тот самый вечер Хэллоуина. Развлечь детишек можно и с помощью вкуснейших печенек Oreo в виде летучих мышей, пишет Express.

Рецепт от британской блогерши Элисон Кори - суперпростой, так как вам необходима всего одна пачка Oreo. На приготовление праздничной "закуски" потребуется несколько минут.

Летучие мыши из Oreo - пошаговый рецепт

Кори заметила, что данное печенье - простой веганский десерт, который не требует времени и не содержит каких-либо необычных ингредиентов.

Вам понадобится:

печенье Oreo или другое шоколадное печенье-сэндвич;

черно-белая глазурь.

Но если вы хотите сделать это угощение на Хэллоуин немного необычнее, вы можете обмакнуть верхушки печенья в растопленный шоколад - перед этим просто удалите одну сторону печенья, чтобы сделать крылышки.

Как сделать летучие мыши Орео

Поверните печенье, чтобы разделить две шоколадные половинки: кремовая начинка обычно прилипает к одной стороне.

Ножом для масла соскребите половину крема с печенья, затем разделите его на две части.

Приготовьте летучую мышь из Орео - смотрите видео:

Скатайте крем в два небольших шарика и аккуратно разровняйте пальцем. Эти два шарика станут белками глаз летучей мыши.

Засыпьте шоколадную стружку в "белки" ваших мышек, чтобы получились выпученные глазки. Шоколадное печенье без крема осторожно разломите пополам.

Если вдруг ошиблись - соскоблите ножом для масла немного печенья с центра и попытайтесь выровнять его.

Сделайте две точки глазурью в центре целого печенья и нарисуйте улыбку.

Прижмите глазки к каждой точке, затем, используя крем на другой стороне печенья в качестве клея, сожмите две половинки печенья с каждой стороны, чтобы получились крылышки, закругленными концами вверх.

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