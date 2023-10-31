Суперпростой рецепт 'хэллоунских' печенек Oreo всего за несколько минут

Приближается тот самый вечер Хэллоуина. Развлечь детишек можно и с помощью вкуснейших печенек Oreo в виде летучих мышей, пишет Express.
Рецепт от британской блогерши Элисон Кори - суперпростой, так как вам необходима всего одна пачка Oreo. На приготовление праздничной "закуски" потребуется несколько минут.
Летучие мыши из Oreo - пошаговый рецепт
Кори заметила, что данное печенье - простой веганский десерт, который не требует времени и не содержит каких-либо необычных ингредиентов.
Вам понадобится:
- печенье Oreo или другое шоколадное печенье-сэндвич;
- черно-белая глазурь.
Но если вы хотите сделать это угощение на Хэллоуин немного необычнее, вы можете обмакнуть верхушки печенья в растопленный шоколад - перед этим просто удалите одну сторону печенья, чтобы сделать крылышки.
Как сделать летучие мыши Орео
Поверните печенье, чтобы разделить две шоколадные половинки: кремовая начинка обычно прилипает к одной стороне.
Ножом для масла соскребите половину крема с печенья, затем разделите его на две части.
Приготовьте летучую мышь из Орео - смотрите видео:
Скатайте крем в два небольших шарика и аккуратно разровняйте пальцем. Эти два шарика станут белками глаз летучей мыши.
Засыпьте шоколадную стружку в "белки" ваших мышек, чтобы получились выпученные глазки. Шоколадное печенье без крема осторожно разломите пополам.
Если вдруг ошиблись - соскоблите ножом для масла немного печенья с центра и попытайтесь выровнять его.
Сделайте две точки глазурью в центре целого печенья и нарисуйте улыбку.
Прижмите глазки к каждой точке, затем, используя крем на другой стороне печенья в качестве клея, сожмите две половинки печенья с каждой стороны, чтобы получились крылышки, закругленными концами вверх.
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