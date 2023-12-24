Телеведущая Лилия Ребрик раскрыла рецепт роскошной рыбы на Новый год

Этот праздничный рецепт запеченной рыбы приготовит любой!

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Ребрик похвасталась животиком / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась своим домашним рецептом запеченной в духовке рыбы. Чтобы мясо запеклось и приятно пахло - звезда телеэкранов использовала несколько секретных ингредиентов.

В своем Instagram Ребрик рассказала, как готовит дома на праздники лосось. Звезда отметила, что рецепт станет достойным "гостем" на новогоднем столе.

"Это же год Зеленого Дракона! А что любит Зеленый Дракон? Нежирное мясо и рыбу", - констатировала телеведущая. видео дня

Запеченный лосось в духовке - рецепт Лилии Ребрик

стейк из лосося;

лимонный сок;

соль, перец, приправа;

лук-порей;

твердый сыр.

Лосось промыть и просушить бумажными полотенцами. Сбрызнуть лимоном. Добавить по вкусу соль, перец, приправу.

На пергамент (смазывать ничем не нужно) выложить лосось.

Зелень измельчить. Лук-порей нарезать кольцами.

Все выложить на рыбу и натереть сыром. Отправьте в раскаленную до 200 градусов духовку на 20-25 минут. Украшать ничем не нужно.

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Избегайте темных цветов, так как в следующем году актуальным цветом будет зеленый.

Избегайте острых и необычных запахов, которые могут быть неприятными для гостей.

Из меню лучше убрать сытные блюда, чтобы избежать переедания.

Хотя жестких правил не существует, многие предпочитают избегать использования украшений и декораций, которые тесно связаны с предыдущими годами, чтобы придать столу свежий и актуальный вид.

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