Телеведущая Лилия Ребрик раскрыла рецепт роскошной рыбы на Новый год

Украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась своим домашним рецептом запеченной в духовке рыбы. Чтобы мясо запеклось и приятно пахло - звезда телеэкранов использовала несколько секретных ингредиентов.
В своем Instagram Ребрик рассказала, как готовит дома на праздники лосось. Звезда отметила, что рецепт станет достойным "гостем" на новогоднем столе.
"Это же год Зеленого Дракона! А что любит Зеленый Дракон? Нежирное мясо и рыбу", - констатировала телеведущая.видео дня
Запеченный лосось в духовке - рецепт Лилии Ребрик
- стейк из лосося;
- лимонный сок;
- соль, перец, приправа;
- лук-порей;
- твердый сыр.
Лосось промыть и просушить бумажными полотенцами. Сбрызнуть лимоном. Добавить по вкусу соль, перец, приправу.
На пергамент (смазывать ничем не нужно) выложить лосось.
Зелень измельчить. Лук-порей нарезать кольцами.
Все выложить на рыбу и натереть сыром. Отправьте в раскаленную до 200 градусов духовку на 20-25 минут. Украшать ничем не нужно.
Главред писал, что нельзя на новогодний стол 2024
- Избегайте темных цветов, так как в следующем году актуальным цветом будет зеленый.
- Избегайте острых и необычных запахов, которые могут быть неприятными для гостей.
- Из меню лучше убрать сытные блюда, чтобы избежать переедания.
Хотя жестких правил не существует, многие предпочитают избегать использования украшений и декораций, которые тесно связаны с предыдущими годами, чтобы придать столу свежий и актуальный вид.
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