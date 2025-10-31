Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Жизнь

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках ведущего новостей за 63 секунды

Виталий Кирсанов
31 октября 2025, 05:50
17
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Итак, готовы к следующему испытанию? Внимательно посмотрите на два изображения ведущего, читающего новости. На первый взгляд они кажутся похожими, но на картинке скрыты три небольших отличия. Сможете ли вы найти их все всего за 63 секунды? Попробуйте эту головоломку и проверьте, насколько остро у вас зрение!

видео дня
головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Некоторые различия настолько очевидны, что сразу привлекают внимание, в то время как сложные отличия трудно обнаружить, и для их решения требуется отличная наблюдательность.

Читатели должны хорошо сосредоточиться, чтобы найти отличия между двумя картинками.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

