Трубочист выявил в дымоходе шокирующую находку: "причина" забитой трубы улетела

Виталий Кирсанов
29 октября 2025, 21:35
Вместо старых писем или скрытых сокровищ от предыдущих владельцев, трубочист Лиам нашел нечто необычное.
Трубочист выявил в дымоходе шокирующую находку
Трубочист выявил в дымоходе шокирующую находку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liam_wessex

Британский предприниматель в сфере недвижимости Лиам Гроувер получил вызов относительно старого дымохода в одном из домов. Мужчине пришлось разобрать решетку, чтобы выявить причину неисправности, что поразило его и сеть.

Когда металлическое покрытие дымохода удалось снять, то Лиам нашел то, чего там никто не ожидал увидеть. Свое открытие "причины" проблем с дымоходом британец показал в своем Instagram.

Ролик стал популярным - набрал более 1 млн просмотров. На кадрах видно, как Лиам пытается снять металлическую панель и решетку, установленные поверх камина.

Сперва он немного борется с конструкцией, но потом поддевает ножом под металл и сдвигает пластину - решетка падает, а за ней и панель. Когда металлическое покрытие удалось снять, стали видны внутренности камина - и там оказалось кое-что, чего совсем не должно было быть.

Вместо старых писем или скрытых сокровищ от предыдущих владельцев, Лиам нашел голубя. Птица спокойно вышла из камина прямо в комнату.

Трубочист осторожно взял голубя на руки, вынес его на улицу и посадил на крышу своей машины, позволив птице спокойно взлететь

"Всегда важно знать, кому звонить в любой ситуации... но до сих пор не уверен, к кому можно было бы обратиться в этот раз", - иронично написал Лиам.

Журналисты The Mirror указывают, что птицы иногда застревают в сложных местах, таких как дымоход, заложенный камин или даже полость в стене. По данным RSPCA (Королевского общества защиты животных), если взрослая птица застряла в вашем дымоходе, ее можно осторожно освободить и выпустить на улицу днем - если она не ранена.

Поэтому в RSPCA советуют открыть одно окно или наружную дверь, выключить свет и зашторить остальные окна, чтобы "не сбивать птицу с толку". Если пернатый окажется в камине, то следует открыть все окна и двери, раздвинуть шторы и выйти из комнаты на несколько часов, тогда птичка самостоятельно выберется из ловушки.

Если птица не смогла выбраться самостоятельно, тогда следует вызвать спасателей или ветеринаров. Ведь после длительного пребывания в таком месте, животное может быть дезориентированным или даже получить травмы.

Комментаторы были не менее удивлены увиденным. Многие спрашивали, сколько времени голубь провел в камине, а другие просто благодарили Лиама за то, что он освободил птицу.

"Дикий голубь! Спасибо, что помог этому малышу. Я обожаю голубей!"; Соседи, наверное, удивились, когда увидели, как ты выходишь из дома с голубем в руках", - писали комментаторы.

Маленькие трагедии на большой войне: Комаров показал новую "изнанку" современной Украины

14:00

Отсрочки по-новому, мобилизация и рост цен на продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября

13:59

Гороскоп на ноябрь 2025: как Овнам разбогатеть в конце осениВидео

