УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Ученые назвали идеальную закуску к вину

6 марта 2021, 01:16
Прослушать новость
Остановить

В сыре есть вещества, которые смягчают горечь и терпкость танинов – дубильных веществ, которые содержатся в вине.

вино, сыр
Сыр – идеальная закуска к вину / Фото pixaby

Ученые из Франции нашли научное обоснование тому, почему сыр и вино хорошо сочетаются друг с другом. Все дело в веществах, которые содержатся в этих продуктах и их взаимодействии между собой.

Любая жирная пища, в том числе и сыр, богата липидами, пишет Science Daily. В вине же содержатся танины – дубильные вещества с характерным вяжущим вкусом. Исследования показали, что дубильные вещества могут взаимодействовать с липидами на молекулярном уровне.

Ученые провели эксперимент: добавили виноградный танин катехин в эмульсию из оливкового масла, воды и фосфолипидного эмульгатора.

После этого специалисты изучили липиды в эмульсии с помощью различных биофизических методов. Было обнаружено, что катехин проникает в слой эмульгатора, который окружает капли масла, вызывая со временем увеличение масляного состава. Этот процесс образовал нечто похожее на сливки: верхняя часть эмульсии (богатая масляными каплями) стала кремовой, а нижняя – прозрачной.

Чтобы понять, как этот эффект действует на вкусовые рецепторы человека, ученые предложили добровольцам провести "дегустацию" раствора танинов, предварительно дав им съесть ложку рапсового или оливкового масел. Как оказалось, этот "перекус" сделал раствор с танинами менее вяжущим и даже придал им фруктовые нотки.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что дубильные вещества могут взаимодействовать с липидами в жирной пище, которые делают их мягче. Именно поэтому сыр хорошо подчеркивает вкус вина, а также иногда смягчает его "агрессивные" ноты.

Справка. Танины – это полифенолы естественного происхождения, содержащиеся в растениях, семенах, коре, древесине, листьях и кожуре плодов. В листьях растений они составляют до 50% сухого вещества.

Винные танины встречаются преимущественно в красных винах. В белых они могут появляться в результате выдержки в бочках.

Во вкусе вина танины дают горечь и вяжущее ощущение – терпкость. Крепкий чёрный чай без сахара – это практически чистый вкус танинов, растворённых в воде.

Читайте такжеУченые нашли способ определения подлинности вина

Напомним:

вино сыр
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
День ангела Светланы: что подарить и как поздравить всех СветланДень ангела Светланы: что подарить и как поздравить всех Светлан День кошек 1 марта: что за праздник и как поздравитьДень кошек 1 марта: что за праздник и как поздравить Что садоводу делать в марте – лунный календарь огородника на март 2021Что садоводу делать в марте – лунный календарь огородника на март 2021 Карта Турции с территориями Украины вызвала переполох в СетиКарта Турции с территориями Украины вызвала переполох в Сети Замужняя учительница попалась на сексе со школьником-подросткомЗамужняя учительница попалась на сексе со школьником-подростком
Следующий материал

Последние новости

01:16
Ученые назвали идеальную закуску к вину
01:10
Кравчук объявил об ультиматуме по Донбассу и сделал предупреждение РФ Видео
05 марта, пятница
23:55
Названа главная опасность "британского" штамма коронавируса
23:44
Ярый критик России из ЕС Латвия назвала условие закупки Спутник V Видео
23:26
Школы еще трех городов Украины переходят на "дистанционку" Видео
Реклама
23:00
Стало известно о переносе матча Динамо – Минай в Киев
22:49
Ужгород ужесточает карантин: обнародован полный список запретов Видео
22:39
Яичная диета: стоит ли ее пробовать Видео
22:24
Социологи выяснили, кому из политиков украинцы наиболее доверяют
22:21
Может ли аллергия вызывать температуру: врач раскрыл карты Видео
22:05
В Киеве на выходных мороз будет сильнее "щипаться" – синоптик Видео
22:03
На Одесчине парень рубанул отца топором из-за денег Видео
21:48
Астролог назвал лучшие дни марта для романтических знакомств Видео
21:44
В Офисе Зеленского рассказали, какой удар США должны нанести по России Видео
21:42
"Канал Медведчука" пожаловался на блокировку трансляции на YouTube Видео
21:32
Белок: сколько его нужно для организма, чтобы худеть Видео
21:16
С 8 Марта – поздравления для самых красивых: открытки и тексты Видео
21:00
В Укрзализныце поведали, как попасть в "красную зону" карантина Видео
20:36
Кравчук объяснил, чего Россия хочет по Донбассу
20:36
Стало известно, как изменятся правила введения карантина в Украине Видео
Реклама
20:31
Люди обречены на смерть: на Закарпатье вводят "медицинскую сортировку"
20:28
Создатель Control работает сразу над 5 играми – кратко о главном Видео
20:05
На Волыни школьница наглоталась таблеток, состояние тяжелое Видео
19:41
Закарпатье усиливает карантин из-за критической ситуации Видео
19:32
В Украину вернулся "крымский диверсант" Шаблий
19:14
Второе DLC для короля шутеров DOOM Eternal уже на подходе Видео
19:11
У Зеленского объяснили, почему Украина не доверяет вакцине Спутник V Видео
19:08
Избавляет ли зубная паста от прыщей? Правда о хитрости для ухода за кожей своими руками Видео
19:01
Данилов прошелся по Северному потоку-2 и вспомнил о санкциях против Медведчука Видео
19:00
Холостяк 11 сезон: как прошел 1 выпуск - первое знакомство с участницами Видео
18:28
Пропаганда России использует слово "гетман" против Украины – Вятрович
18:26
Авторы Elite: Dangerous назначили "альфу" крупного расширения Odyssey Видео
18:23
Социологи назвали самые популярные подарки на 8 марта среди украинцев
18:23
У Зеленского заявили о плане по Донбассу и предупредили РФ об ударе Видео
17:51
Преподаватели расскрыли правду об участницах 5 сезона Від пацанки до пананки
17:37
Редакция Bloomberg раскрыла подробности новой версии Nintendo Switch Видео
17:23
Лукашенко сделал заявление по Украине и предупредил об "опасности" Видео
17:21
Зеленский лишил Саакашвили важной должности, появилась реакция Тбилиси Видео
17:19
Авторы Hitman III рассказали, чего ждать игрокам в марте Видео
16:54
ЕС помиловал людей из окружения Януковича: кто остался в черном списке Видео
Реклама
16:52
Метинвест купил крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине
16:35
Армения отказалась отправлять участника на Евровидение 2021 Видео
16:29
Страны ЕС могут покупать вакцины от COVID-19, но при одном условии
16:10
Компания Harman привезла в Украину TWS-наушники нового поколения Фото
15:32
Кацуба утверждал, что передал Луценко десятки миллионов
15:24
В Кривом Роге копы раскрыли "чат смерти" во главе со школьницей
15:18
Побочные эффекты парацетамола: кому не подходит лекарство Видео
15:14
Украинцев предупредили о возвращении зимы с морозами и снегопадами Видео
15:04
В областном центре Украины "штурмовали" секонд-хенд Видео
14:59
В Киеве завхоз школы в лифте напал и изнасиловал 10-летнюю девочку Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять