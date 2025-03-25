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Успешные люди живут по 5 правилам: как заработать первый миллион

Виталий Кирсанов
25 марта 2025, 19:13
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Эксперты советуют создать четкий финансовый план и сосредоточиться на главном.
Успешные люди живут по 5 правиламс
Успешные люди живут по 5 правиламс / коллаж: Главред, фото: скриншот Youtube-канала "ESMAR", ua.depositphotos.com

Основные шаги финансового успеха:

  • Досконально знать свое финансовое положение
  • Принцип 80/20: сосредоточьтесь на главном
  • Думать о ценности, а не только о стоимости

У богатых людей нет единого пути к успеху. Некоторые рождаются в обеспеченных семьях, что дает им стартовое преимущество. Другие достигают успеха благодаря упорному труду, решительности и удачным карьерным решениям. При этом фактор везения тоже нельзя исключать.

Однако у состоятельных людей есть несколько общих привычек, о которых написал миллионер-самоучка, автор и телеведущий Рамит Сети в своем недавнем письме, пишет Главред со ссылкой на CNBC.

Миллиардер Маргулан Сейсембаев на Youtube-канале "ESMAR" также рассказал, как заработать свой первый миллион.

"Пора перестать боготворить богатых людей - и начать копировать то, что они делают на самом деле", - пишет он, также указав пять простых правил, которыми руководствуются богатые люди и как вы можете применить их, чтобы приумножить свое состояние.

Досконально знать свое финансовое положение

Если вы точно знаете, сколько зарабатываете в год, вы уже на шаг впереди многих людей, с которыми Сети работал за 20 лет помощи в управлении финансами.

"Вы должны знать свои цифры. Удивительно, но 50% пар, с которыми я общался, не знают общий доход своей семьи. А 90% людей в долгах не знают, сколько именно они должны", - говорит он.

Многие зацикливаются на мелких расходах - например, сколько стоит десяток яиц или литр бензина. Но именно эти факторы вряд ли повлияют на то, сможете ли вы выйти на пенсию или будете вынуждены работать до глубокой старости. Вместо этого Сети советует сфокусироваться на семи ключевых вопросах:

  • Сколько я зарабатываю?
  • Сколько у меня долгов, и когда я их погашу?
  • Какой процент дохода я откладываю?
  • Какой процент дохода я инвестирую?
  • Какую часть дохода я трачу на жилье?
  • На что я хочу тратить больше, а на что - меньше?
  • Какие у меня убеждения о деньгах?

Просто знать ответы на эти вопросы мало - нужно действовать. И именно понимание своей финансовой ситуации - первый шаг к правильному управлению деньгами.

"Богатые люди могут сказать вам, сколько денег у них будет через месяц, через год и даже через пять лет", - пишет миллионер.

Создайте автоматизированную систему управления деньгами

Не полагайтесь только на силу воли, принимая финансовые решения.

"Сила воли хороша… пока ваш ребенок не устроит истерику, вы не заболеете или не испортите себе настроение из-за неудачного эпизода "Холостяка", - шутит Сети. Вместо того чтобы составлять бюджет и мучительно его соблюдать, автоматизируйте управление деньгами:

Настройте автоматические переводы в сберегательный счет и инвестиционные портфели. Установите автоплатежи по счетам. Определите правило для неожиданных доходов (например, 50% - в инвестиции, 50% - на развлечения).

Создайте четкий финансовый план

Жизнь полна сюрпризов, и богатые люди отличаются тем, что у них всегда есть план. Помимо надежного финансового запаса, они знают, какой образ жизни хотят вести в будущем.

Хотите ли вы выйти на пенсию в 60 лет, начать собственный бизнес после ухода с работы или купить дом мечты через 5 лет - определите свои финансовые цели. Составьте план и таймлайн. Разработайте систему, чтобы никогда не оказаться в сложной финансовой ситуации.

Принцип 80/20: сосредоточьтесь на главном

Богатые люди, по его словам, живут по правилу 80/20: 80% результатов дают 20% усилий. Пример из бизнеса: 80% прибыли обычно приносят 20% клиентов. Но это правило работает и в личных финансах.

К примеру, вместо того чтобы мучительно решать, купить кофе в кафе или заварить дома, сосредоточьтесь на "вопросах на $30 000" - например, можно ли повысить зарплату или уменьшить расходы на жилье.

Думайте о ценности, а не только о стоимости

Вы можете экономить, всегда выбирая самый дешевый вариант. Но часто низкая цена означает худшее качество "продукта" или вовсе потерю времени.

Например, богатый человек просто предпочтет заплатить за персонального тренера, а не пытаться разобраться с упражнениями с помощью интернета.

"Я сэкономил себе месяцы проб и ошибок и получил самое ценное - время", - говорит миллионер.

Эта стратегия не означает, что нужно бездумно тратить деньги. Выбирайте, на что действительно стоит инвестировать, а где можно сэкономить.

Смотрите видео о том, как заработать свой первый миллион:

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