"Важно знать всем": какие места и области Украины в опасности - новый прогноз

Астролог Ангелина Вакулина назвала город, где может быть удар в ближайшее время.

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Война в Украине прогноз ударов / Коллаж Главред, фото ГСЧС, Главред

Российская атака по Украине 8 июля принесла много горя украинцам. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина Главреду, россияне могут нанести повторный удар.

По словам астролога, важно знать места и города, куда россияне захотят ударить в следующий раз.

"Западная Украина в тревогу не спим. Киев и область тоже. Это важно знать", - заявила астролог.

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Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Вакулина добавляет, что Киеву "расслабляться вообще нельзя, особенно центр города".

Астролог назвала город Украины, где может проиграться повторный удар.

"Днепр! Будут повторы предыдущих дней. По возможности избегайте детские игровые зоны, садики, поликлиники", - заявила астролог.

Также Ангелина Вакулина назвала город, где может быть удар по жилым домам.

"Черкассы. В тревогу переходите сразу в укрытия. Могут пострадать жилые дома", - прогнозирует астролог.

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Астролог Ангелина Вакулина отмечает, что уже с сегодняшнего дня, 9 июля, стоит обязательно переходить в укрытия.

"Львов, Ровно, Каменец-Подольский, Ивано-Франковск, Хмельницкий. Областей это тоже касается. В тревогу в укрытия", - отметила астролог.

Астролог добавила, что жители Кривого Рога обязательно должны бежать в укрытия.

"Кривой Рог. В тревогу в укрытия, жилые дома идут": - объяснила астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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