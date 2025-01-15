Важное правило, чтобы не навредить: какую воду заливать в утюг

Для того, чтобы избежать поломок, нужно знать, чем можно заменить дистиллированную воду для утюга.

https://glavred.info/life/vazhnoe-pravilo-chtoby-ne-navredit-kakuyu-vodu-zalivat-v-utyug-10630958.html Ссылка скопирована

Какая вода лучше для утюга / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какую воду кроме дистиллированной можно использовать для утюга

Как в домашних условиях сделать дистиллированную воду

Качество глажки и долговечность утюга зависит от того, какую воду туда заливать. Известно, что лучшим вариантом является дистиллированная вода, но у многих возникает вопрос, можно ли использовать кипяченую воду в утюге.

Главред узнал, какую воду заливать в утюг чтобы не повредить его и хорошо погладить одежду. Советами на этот счет поделились пользователи Quora.

видео дня

Для утюгов лучше всего подходит вода с низким содержанием минералов, чтобы избежать образования накипи. Чаще всего кроме дистиллированной воды рекомендуют использовать фильтрованную или специальную воду для утюгов.

Что касается кипяченой воды - она частично очищена от солей, но не полностью. Поэтому минералы в ней могут оставаться и использовать кипяток для утюга можно только в экстренных ситуациях, в качестве временного решения проблемы.

Кроме этого, если дистиллированной воды нет под рукой, можно использовать дождевую или талую воду, если вы уверены в ее чистоте. Или же, если дистиллированной воды осталось мало, ее можно разбавить обычной водопроводной.

Выходом из ситуации может быть изготовление воды для утюга. Но нужно понимать, как сделать дистиллированную воду в домашних условиях. Для начала налейте воду в кастрюлю и сверху поставьте металлическую миску, но так, чтобы она не касалась воды.

Далее накройте кастрюлю крышкой вверх дном и положите на нее лед. Таким образом во время процесса кипения вода будет испаряться, а конденсат на крышке будет стекать в миску.

Читайте также:

Что такое Quora Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 год веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред