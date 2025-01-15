Чем заменить яйцо в фарше: лучшие альтернативы для сочных котлет

Иногда бывает так, что хочется приготовить котлеты, но яиц дома нет. Однако мало кто знает, что их можно с легкостью заменить.

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Как приготовить фарш на котлеты без яиц / Колаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие продукты помогут скрепить фарш

Можно ли в фарш добавить сырой картофель вместо яиц

Во многих рецептах котлет яйцо является обязательным ингредиентом, без которого фарш просто не скрепится и будет неправильной текстуры. В результате котлеты могут распасться прямо на сковороде.

Главред узнал, что среди простых продуктов есть немало вариантов, как заменить яйцо в фарше на котлеты, чтобы они получились не только вкусными, но и очень сочными.

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Пользователи Reddit поделились несколькими вариантами. Самый простой и популярный метод замены яиц в фарше это хлеб или панировочные сухари. Белый хлеб нужно замочить в воде или молоке, хорошо отжать и добавить к мясу.

К панировочным сухарям также стоит добавить немного жидкости, чтобы они сработали, как связующий компонент в фарше на котлеты вместо куриных яиц.

Менее очевидной альтернативой яйцам является сырой картофель. Его необходимо натереть на мелкой терке и добавить в фарш. Также можно использовать и отваренный картофель, разомнув с другими ингредиентами.

Любая мука (пшеничная, рисовая или нутовая) также может стать хорошим заменителем яиц, чтобы котлеты получились вкусными и сочными. Ее нужно размешать с небольшим количеством воды.

Для более яркого вкуса любители сыра в фарш на котлеты могут добавить моцареллу или пармезан. Эти сыры помогут соединить все ингредиенты и придадут интересный привкус.

Одним из самых неординарных советов от пользователей Reddit стали семена льна. Достаточно смешать 1 столовую ложку молотых семян с 3 столовыми ложками воды и оставить эту смесь на несколько минут до образования гелеобразного состояния.

Интересные факты о котлетах / Инфографика: Главред

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