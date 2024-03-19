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Вергуны на водке: Ярославский показал рецепт традиционного украинского десерта

Елизавета Бельмас
19 марта 2024, 11:35обновлено 19 марта, 12:28
Главред расскажет, как приготовить вергуны и наслаждаться сладостью полтавского блюда.
Ярославский показал рецепт традиционного украинского десерта
Ярославский показал рецепт традиционного украинского десерта / коллаж: Главред, фото: скриншот

В украинской кухне есть масса интересных рецептов не только соленых блюд, но и сладких. Одним из таких является полтавское блюдо вергуны. Мы расскажем, как приготовить вергуны на водке и разнообразить стол.

Зачем в вергуны добавляют водку

Одним из самых необычных продуктов в составе Вергунов является водка. Добавляют её для характерного хруста снаружи теста и его мягкости внутри. Во время приготовления блюда, благодаря водке тесто насыщается воздухом.

Вергуны - рецепт

Известный в Украине повар Владимир Ярославский показал в своем ТикТок, как приготовить украинский десерт. Что пригодится для приготовления вергунов:

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  • 2 яйца
  • щепотка соли﻿
  • щепотка сахара﻿
  • 100г домашней сметаны (35%)﻿
  • 30г водки
  • 270-330г муки
  • 500г масла для жарки
  • 100г сахарной пудры

Как приготовить вергуны

Яйца нужно смешать со сметаной, сахаром и солью, добавить водку и замесить тесто. Оно должно быть не очень мягким, но и не очень тугим. Затем ему нужно дать постоять в холоде минут 30 и тогда тонко раскатать. Можно добавлять муку по мере необходимости, но следите за консистенцией теста.

Потом нарежьте ромбиками тесто, в середине сделайте разрез, через который протяните один уголок - и жарю во фритюре. Готовые изделия посыпьте щедро сахарной пудрой.

Если сметана не такая жирная - можно добавить немного сливочного масла в тесто (25г).

Кто такой Владимир Ярославский?

Владимир Ярославский - украинский шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана "Lucky", бренд-шеф магазина "Good Wine", а также судья проекта "МастерШеф Украина". Один из 25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга 2011 года.

Смотрите видео о том, как приготовить вергуны:

@yaroslavskyi.vova

Хрустики або Вергуни на горілці З хрусткими вергунами я познайомився у Полтаві, коли навчався у технікумі, років у 15. Але рецепт з часом забув, про те дуже хотів відновити, бо це враження з дитинства мене не полишало. Я лише памʼятав що там сметана, горілка та яйця ? й, звісно, борошно. Інгредієнти: -2 яйця -Дрібка солі -Дрібка цукру -100г домашньої сметани (35%) -30г горілка -270-330г Борошно -500г олія для смаження -100г цукрова пудра Готуємо: ?яйця змішую зі сметаною, цукром та сіллю, додаю горілку і замішую просте тісто. ❗️Воно має бути не дуже мʼяким, але й не дуже тугим. ?Дайю йому постояти у холоді хвилин 30 і далі тоненько розкачую ❗️Можна додавати борошно по необхідності - слідкуйте за консистенцією тіста! ?ріжу ромбиками тісто, в середині розріз через який протягу один куточок Та смажу у фритюрі ?Готові вироби посипаю щедро цукровою пудрою! Якщо сметана не така жирна - можна додати трішки вершкового масла до тіста 25-30г Смачного! Ваші лайки та репости - велика підтримка для мене ?

♬ оригинальный звук - Vladislava?

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