Вот, что на самом деле будет если содрать родинку: врач дала неожиданный ответ

Главред выяснил, что будет если повредить родинку и к чему стоит быть готовым в случае, если вы решили удалить родинку.

https://glavred.info/life/vot-chto-na-samom-dele-budet-esli-sodrat-rodinku-vrach-dala-neozhidannyy-otvet-10538483.html Ссылка скопирована

Что будет если содрать родинку - врач дала неожиданный ответ / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Родинка (невус) - это доброкачественное образование на коже, которое состоит из клеток, содержащих пигмент меланин. Это обычно небольшое пигментированное пятно, которое может быть разного размера, цвета и формы. Родинки могут быть присущи любому возрасту и расположены по всему на теле.

Обычно родинки не требуют лечения и не опасны, но в некоторых случаях они могут быть причиной беспокойства из-за изменений в размере, форме, цвете или текстуре. Это может быть признаком плохого здоровья кожи или даже рака кожи.

Что будет, если содрать родинку

Врач-дерматовенеролог, косметолог Ксения Ткачишина в своем Instagram рассказала о том, что нужно сделать в случае, если вы случайно травмировали родинку.

видео дня

Прежде всего, врач отмечает, что нужно продензифицировать ранку. Для этого "нанесите смоченный в спирте ватный диск на рану".

Следующим шагом Ксения Ткачишина рекомендует нажать на пораженный участок для того, чтобы остановить кровотечение. Далее нужно накрыть поврежденный участок стерильной повязкой или лейкопластырем.

Дерматовенеролог отмечает, что родинка все равно продолжает кровоточить, то стоит обратиться к профессиональному врачу для тщательного осмотра. Также она рекомендует через 2 недели после травмы провести дерматоскопию.

Что нужно для того, чтобы удалить родинку

Перед тем как удалять родинку, дерматовенеролог советует обратить внимание на 3 основных шага.

1. Перед тем, как удалять родинки, обязательно нужно сделать дерматоскопию.

По ее словам это стоит сделать из-за того, что большинство родинок, которые так боятся пациенты, это внутренне нормальные невусы или себорейные кератоны, которые являются абсолютно безопасными и не требуют удаления в большинстве случаев.

"Настоящее зло это именно те плоские родинки, неприметные, которые замечает только дерматолог", - отмечает врач.

Смотрите видео о том, на что нужно обратить внимание перед и после удаления родинки:

2. Способ удаления

Ксения Ткачишина в своем видео указывает на то, что лучший способ удаления это хирургический, ведь при этом сохраняется максимальная гистологическая картина и точно можно узнать, что именно это была родинка.

3. После удаления - обязательный ежегодный Check up родинок и использование кремов с SPF

После удаления родинки не нужно расслабляться, акцентирует дерматовенеролог. Она добавляет, что нужно обязательно нужно проводить ежегодную проверку всех родинок у дерматолога. Также она рекомендует защищать родинки от солнца, используя для этого кремы с SPF, которые следует обновлять каждые 2 часа.

Может ли содранная родинка спровоцировать рак

Существует мнение, что если содрать или повредить родинку, то это может спровоцировать возникновение рака. Врач-дерматолог Светлана Дячук считает, что это миф. По ее словам, ранки, образованные родинками, не вызывают возникновения меланомы - злокачественной опухоли кожи. Об этом она рассказала в интервью пластическому хирургу Эдгару Каминскому.

В то же время медики предупреждают, что удалить родинку лазером без гистологии невозможно: врачи-косметологи могут не правильно определить доброкачественное или злокачественное образование на вашей коже.

Онкологи считают, что каждый человек может заболеть меланомой, чтобы этого избежать, необходимо раз в год проходить обследование. Благодаря этому врачи могут оперативно выявлять злокачественные опухоли и улучшать прогноз заболевания.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.