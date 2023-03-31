"Я видел загробную жизнь": мужчина рассказал, о чем его "предупредили ангелы"

Все предсказания, которые он услышал находясь в коме, сбылись.

Мужчина заявил, что говорил с ангелами / dailystar.co.uk

Мужчина утверждает что посетил загробную жизнь после клинической смерти. Он заявил, что ангелы предупредили его о смерти собаки и брата - несколько месяцев спустя все сбылось.

57-летний Дэвид Ханзел едва выжил после того, как в сентябре 2015 года у него развилась быстро распространяющаяся легочная инфекция и сепсис, пишет Daily Star.

Он пробыл в коме несколько месяцев. Мужчина заявил, что во время посещения "загробной жизни" на смертном одре ангелы предупредили его о датах, когда его брат и собака должны были умереть.

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Дэвид думал, что эти события могут быть фрагментом его воображения, пока его брат и собака не погибли на самом деле.

Он рассказал о своем эфирном путешествии, вызванном предсмертными переживаниями, и о том, как призрачные предупреждения превратились в реальность.

Дэвид сказал, что начал видеть и слышать мертвых всего с четырехлетнего возраста, и, несмотря на то, что в детстве он переезжал, они следовали за ним.

"Когда я был моложе, у меня была способность слышать все звуки. Я слышал шепот, [но] мои родители их не слышали. Я слышал, как [мертвые] закрывали двери, включался и выключался свет", - признался мужчина.

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