УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как на самом деле нужно есть яблоки: почему стоит есть плодоножку и семена

Юлия Закрепа
29 сентября 2024, 10:35
126
Стоит ли мыть яблоко перед тем, как есть, и действительно ли кожура является самой питательной частью - полезные детали узнайте в материале.
Как на самом деле нужно есть яблоки: почему стоит есть плодоножку и семена
Какие витамины содержит яблоко / коллаж: Главред, фото: unsplash

Когда дело доходит до чего-то такого простого, как перекусить яблоком, кажется, что здесь очень мало места для ошибок. Однако оказывается, что ошибкой может быть способ потребления фруктов.

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers показало, что среднее яблоко содержит колоссальные 100 миллионов полезных бактериальных клеток. Но, несмотря на общее мнение, большинство из них не содержатся в их кожуре. На самом деле, если вы выбросите ядро яблока, вы также выбросите около 90 миллионов бактериальных клеток, что может иметь огромную пользу для здоровья вашего кишечника, передает Mirror.

Только те, кто осмелился съесть все яблоко, включая плодоножку и семена, получат пользу от всех бактерий, а также дополнительной клетчатки и флавоноидов.

видео дня

"В общем, стебель и семена показали самое высокое количество полезных бактерий, за которыми следуют конец стебля и мякоть плода. Микробиота кожуры была наименьшей численностью", - говорится в исследовании.

Хотя тип бактерий на яблоках зависит от того, где они выращены и являются ли они органическими, хорошие сорта могут помочь улучшить наше пищеварение, защитить нас от других болезней и регулировать нашу иммунную систему. Согласно сообщениям, они также могут способствовать выработке витаминов, включая витамин B12, тиамин и рибофлавин, а также витамин K.

"Свежесобранные органически выращенные яблоки содержат значительно более разнообразное, равномерное и выразительное бактериальное сообщество по сравнению с обычными, - сказала профессор Габриэле Берг, старший автор исследования.

Однако съедание целого яблока не только грозит определенной опасностью удушья, но этого также будет недостаточно, чтобы магическим образом вылечить ваш кишечник и укрепить вашу иммунную систему.

Как правильно хранить сухофрукты из яблок инфографика
Как хранить сухофрукты из яблок / Инфографика: Главред

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак яблоко сад
Реклама

Главное за день

Удар по Запорожью и обстрел железной дороги: увеличилось количество раненых

Удар по Запорожью и обстрел железной дороги: увеличилось количество раненых

11:38 Украина
Зеленский ответил на требование Джонсона насчет увольнения посла Украины в США

Зеленский ответил на требование Джонсона насчет увольнения посла Украины в США

11:34 Украина
У Трампа неожиданно набросились на Зеленского после его визита в США

У Трампа неожиданно набросились на Зеленского после его визита в США

10:51 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Известная украинская певица выходит замуж 8660

Известная украинская певица выходит замуж

Заставляли чувствовать себя фекалиями: экс-сотрудники Меган и Гарри рассказали, как работать со звездной парой 8529

Заставляли чувствовать себя фекалиями: экс-сотрудники Меган и Гарри рассказали, как работать со звездной парой

Украину атакует сильный шторм: налетит ветер, дождь и резкое похолодание 7851

Украину атакует сильный шторм: налетит ветер, дождь и резкое похолодание

Трусить будет минимум 8 дней: в Украине сильно затягивается магнитная буря 5107

"Трусить" будет минимум 8 дней: в Украине сильно затягивается магнитная буря

Последние новости

12:10

РФ не смогла остановить ВСУ на Курщине: ключевой фактор сыграл против неё - Forbes

11:55

Женщина показала гениальный метод, как отмыть стеклянную плиту: нужно всего 2 ингредиентаВидео

11:38

Удар по Запорожью и обстрел железной дороги: увеличилось количество раненыхФото

11:36

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Кроликам - обида, Козлам - сплетни

11:34

Зеленский ответил на требование Джонсона насчет увольнения посла Украины в США

Украину накроет резкое похолодание: синоптик Птуха удивила прогнозомУкраину накроет резкое похолодание: синоптик Птуха удивила прогнозом
11:19

Бои на Донбассе: может ли РФ ввести лимиты на боеприпасы после ударов по складамВидео

10:51

У Трампа неожиданно набросились на Зеленского после его визита в США

10:35

Как на самом деле нужно есть яблоки: почему стоит есть плодоножку и семена

10:34

Беспилотники атаковали склад РФ: там хранили иранскую баллистику - ЦПДВидео

Реклама
09:48

В МИД упрекнули Швейцарию за поддержку "мирного плана" Китая и Бразилии

09:34

РФ выпустила по Украине более двух десятков дронов: сколько удалось сбить ПВО

08:44

"Капитулянты": у Зеленского жестко разнесли китайско-бразильский "мирный план"

08:42

"Громкая" ночь в РФ: беспилотники атаковали несколько областей - что известноВидео

08:16

Церковный праздник 30 сентября: что запрещено делать на святителя Михаила

07:30

Россияне попали по жилой застройке в Запорожье: под завалами могут быть люди

06:29

На самом деле нам не нужна никакая сделка с РФмнение

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 8 секунд найти змею

04:52

Гороскоп на завтра 30 сентября: Стрельцам - весь мир у ног, Козерогам - рекордная удача

04:03

Победа Украины в войне: израильский военный эксперт назвал главное условиеВидео

03:04

Гороскоп на октябрь 2024 для Раков: трансформация в жизни и хорошие новости

Реклама
02:37

Пропаганда РФ в панике: оккупанты перебрасывают новые силы на Курщину, но дедлайны "горят"

02:03

"Трусить" будет минимум 8 дней: в Украине сильно затягивается магнитная буря

01:00

Шанс выдохнуть с облегчением: Росс о знаках, которым октябрь стресса не принесет

28 сентября, суббота
23:54

Трамп "очень прямо" пообещал, что будет поддерживать Украину в войне с РФ - Зеленский

23:13

"Метко скосили": РФ ударила по собственным солдатам, которые сдавались в плен ВСУВидео

22:31

Скандал на Львовщине: главу учебного центра обвинили в насилии над детьми

22:09

"Ядерный кнут - огромная угроза": эксперт сказал, способна ли РФ применить "ядерку"Видео

21:34

Солистка группы KAZKA оказалась под капельницами

21:23

Сырский назвал самые "горячие" направления на фронте и раскрыл главную цель ВСУ

20:26

На железнодорожном мосту в РФ прогремел мощный взрыв: поезда не ходят - СМИВидео

20:24

Разрешение на удары по РФ и план победы Украины: в ОП сделали важное заявление

19:36

Украину атакует сильный шторм: налетит ветер, дождь и резкое похолодание

19:30

Розы зацветут пышно, как никогда: что обязательно нужно сделать в октябреВидео

19:24

Передача Украине ракет Taurus: в Берлине высказались насчет ударов по РФ

19:07

Путин реально рассматривает возможность ядерного удара, но есть нюанс - Розумный

18:38

В Украине воюет 90% войск Путина: адмирал НАТО сделал заявление о войне с РФ

17:57

РФ атакует Харьковщину бомбами и дронами: среди погибших – судья Верховного Суда

17:44

РФ стянула к Угледару 30 тысяч "штыков": эксперт раскрыл серьезную угрозу для городаФото

17:24

В НАТО ответили на ядерный шантаж Путина и назвали главный провал РФ

16:49

Главный столп режима Путина: названа причина, почему его не могут свергнутьВидео

Реклама
16:36

Угледар зажали с двух сторон: под городом собрали 15 тысяч оккупантов - Попович

16:26

Израиль обезглавил "Хезболлу": ликвидирован лидер группировки Насралла

16:14

У Путина большая проблема: ВСУ перерезали логистику врага - адмирал НАТО

15:48

Заставляли чувствовать себя фекалиями: экс-сотрудники Меган и Гарри рассказали, как работать со звездной парой

15:31

В США сделали заявление о плане победы Украины и указали на важный момент

15:31

Тройной диагноз: популярная американская звезда рассказала о болезнях

15:24

Готовил операторов Shahed: под Москвой ГУР ликвидировало полковника РФ

15:17

Отбиваем не только улицы, но и населенные пункты: какая ситуация под Покровском

15:09

В США медлят: Байден не придерживается обещания по Украине - WSJ

15:07

Известная украинская певица выходит замуж

^
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять