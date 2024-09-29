Как на самом деле нужно есть яблоки: почему стоит есть плодоножку и семена

Стоит ли мыть яблоко перед тем, как есть, и действительно ли кожура является самой питательной частью - полезные детали узнайте в материале.

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Какие витамины содержит яблоко / коллаж: Главред, фото: unsplash

Когда дело доходит до чего-то такого простого, как перекусить яблоком, кажется, что здесь очень мало места для ошибок. Однако оказывается, что ошибкой может быть способ потребления фруктов.

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers показало, что среднее яблоко содержит колоссальные 100 миллионов полезных бактериальных клеток. Но, несмотря на общее мнение, большинство из них не содержатся в их кожуре. На самом деле, если вы выбросите ядро яблока, вы также выбросите около 90 миллионов бактериальных клеток, что может иметь огромную пользу для здоровья вашего кишечника, передает Mirror.

Только те, кто осмелился съесть все яблоко, включая плодоножку и семена, получат пользу от всех бактерий, а также дополнительной клетчатки и флавоноидов.

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"В общем, стебель и семена показали самое высокое количество полезных бактерий, за которыми следуют конец стебля и мякоть плода. Микробиота кожуры была наименьшей численностью", - говорится в исследовании.

Хотя тип бактерий на яблоках зависит от того, где они выращены и являются ли они органическими, хорошие сорта могут помочь улучшить наше пищеварение, защитить нас от других болезней и регулировать нашу иммунную систему. Согласно сообщениям, они также могут способствовать выработке витаминов, включая витамин B12, тиамин и рибофлавин, а также витамин K.

"Свежесобранные органически выращенные яблоки содержат значительно более разнообразное, равномерное и выразительное бактериальное сообщество по сравнению с обычными, - сказала профессор Габриэле Берг, старший автор исследования.

Однако съедание целого яблока не только грозит определенной опасностью удушья, но этого также будет недостаточно, чтобы магическим образом вылечить ваш кишечник и укрепить вашу иммунную систему.

Как хранить сухофрукты из яблок / Инфографика: Главред

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