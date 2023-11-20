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Как приготовить вкусный крем-суп за 30 минут из двух ингредиентов

Юлия Закрепа
20 ноября 2023, 03:15
Благодаря этому "сверхлегкому" и вкусному рецепту, который готовится за 30 минут - вы будете приятно удивлены.
Как приготовить вкусный крем-суп за 30 минут из двух ингредиентов
Быстрый рецепт крем-супа / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Сейчас самое время для легкого и вкусного крем-супа из тыквы. В холодное время года это отличный вариант для обеда или ужина. Его можно приготовить быстро и с помощью домашних продуктов.

Фитнес-блогер Хлоя Тинг поделилась восхитительным рецептом, который состоит всего из двух ингредиентов и занимает максимум 30 минут. Хлоя говорит, что ее рецепт чрезвычайно прост и полезен, передает Daily Express.

"Сливочный тыквенный суп такой полезный и очень простой в приготовлении. Поместите тыкву в духовку, бросьте жареную тыкву вместе с овощным бульоном в блендер. И обед готов", - рассказала блогер.

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Ингредиенты для супа

  • Половинка маленькой тыквы.
  • 600 г овощного бульона.
  • Соль и перец по вкусу.
  • Одна столовая ложка кокосового йогурта (по желанию).

Для этого блюда подойдет любой сорт тыквы, который найдете.

  • Разогрейте духовку до 200°C/390°F.
  • Начните нарезать тыкву или тыкву на маленькие кусочки.
  • Поместите тыкву в форму для запекания и слегка сбрызните кулинарным спреем. Выпекать 30 минут или до готовности тыквы. Вы должны легко проткнуть его вилкой.
  • Поместите жареную тыкву и овощной бульон в высокоскоростной блендер или используйте ручной блендер, чтобы взбить оба ингредиента.
  • Перемешайте до получения однородной кремообразной массы. Попробуйте и приправьте солью и перцем в соответствии с вашими предпочтениями.

Вы можете добавить больше бульона, если хотите более жидкий суп, или добавить меньше, если хотите более густой кремовый суп.

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