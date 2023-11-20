Как приготовить вкусный крем-суп за 30 минут из двух ингредиентов

Благодаря этому "сверхлегкому" и вкусному рецепту, который готовится за 30 минут - вы будете приятно удивлены.

https://glavred.info/life/yak-prigotuvati-smachniy-krem-sup-za-30-hvilin-iz-dvoh-ingrediyentiv-10518265.html Ссылка скопирована

Быстрый рецепт крем-супа / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Сейчас самое время для легкого и вкусного крем-супа из тыквы. В холодное время года это отличный вариант для обеда или ужина. Его можно приготовить быстро и с помощью домашних продуктов.

Фитнес-блогер Хлоя Тинг поделилась восхитительным рецептом, который состоит всего из двух ингредиентов и занимает максимум 30 минут. Хлоя говорит, что ее рецепт чрезвычайно прост и полезен, передает Daily Express.

"Сливочный тыквенный суп такой полезный и очень простой в приготовлении. Поместите тыкву в духовку, бросьте жареную тыкву вместе с овощным бульоном в блендер. И обед готов", - рассказала блогер. видео дня

Ингредиенты для супа

Половинка маленькой тыквы.

600 г овощного бульона.

Соль и перец по вкусу.

Одна столовая ложка кокосового йогурта (по желанию).

Для этого блюда подойдет любой сорт тыквы, который найдете.

Разогрейте духовку до 200°C/390°F.

Начните нарезать тыкву или тыкву на маленькие кусочки.

Поместите тыкву в форму для запекания и слегка сбрызните кулинарным спреем. Выпекать 30 минут или до готовности тыквы. Вы должны легко проткнуть его вилкой.

Поместите жареную тыкву и овощной бульон в высокоскоростной блендер или используйте ручной блендер, чтобы взбить оба ингредиента.

Перемешайте до получения однородной кремообразной массы. Попробуйте и приправьте солью и перцем в соответствии с вашими предпочтениями.

Вы можете добавить больше бульона, если хотите более жидкий суп, или добавить меньше, если хотите более густой кремовый суп.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.