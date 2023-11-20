Как приготовить вкусный крем-суп за 30 минут из двух ингредиентов

Сейчас самое время для легкого и вкусного крем-супа из тыквы. В холодное время года это отличный вариант для обеда или ужина. Его можно приготовить быстро и с помощью домашних продуктов.
Фитнес-блогер Хлоя Тинг поделилась восхитительным рецептом, который состоит всего из двух ингредиентов и занимает максимум 30 минут. Хлоя говорит, что ее рецепт чрезвычайно прост и полезен, передает Daily Express.
"Сливочный тыквенный суп такой полезный и очень простой в приготовлении. Поместите тыкву в духовку, бросьте жареную тыкву вместе с овощным бульоном в блендер. И обед готов", - рассказала блогер.видео дня
Ингредиенты для супа
- Половинка маленькой тыквы.
- 600 г овощного бульона.
- Соль и перец по вкусу.
- Одна столовая ложка кокосового йогурта (по желанию).
Для этого блюда подойдет любой сорт тыквы, который найдете.
- Разогрейте духовку до 200°C/390°F.
- Начните нарезать тыкву или тыкву на маленькие кусочки.
- Поместите тыкву в форму для запекания и слегка сбрызните кулинарным спреем. Выпекать 30 минут или до готовности тыквы. Вы должны легко проткнуть его вилкой.
- Поместите жареную тыкву и овощной бульон в высокоскоростной блендер или используйте ручной блендер, чтобы взбить оба ингредиента.
- Перемешайте до получения однородной кремообразной массы. Попробуйте и приправьте солью и перцем в соответствии с вашими предпочтениями.
Вы можете добавить больше бульона, если хотите более жидкий суп, или добавить меньше, если хотите более густой кремовый суп.
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