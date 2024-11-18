Как уменьшить расход воды и сэкономить на оплате: эксперты раскрыли лайфхак

Чтобы уменьшить использование большого количества воды, следует придерживаться нескольких пунктов.

https://glavred.info/life/yak-zmenshiti-vitratu-vodi-ta-zaoshchaditi-na-oplati-eksperti-rozkrili-layfhak-10615421.html Ссылка скопирована

Как сэкономить на оплате тарифов за воду / коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

Счета за воду могут стать дороже зимой из-за увеличения отопления и увеличения потребления воды. Обычно люди используют больше горячей воды, будь то для обогрева дома или для длительного теплого душа. Кроме того, дополнительный спрос на систему водоснабжения в прохладные месяцы может привести к росту расходов на водоснабжение.

Эксперты Croydex поделились несколькими советами по экономии воды, чтобы поощрить людей внести небольшие изменения в свои распорядки ванной комнаты, которые могут помочь снизить расходы на счета, говорится в материале издания Mirror.

Самое важное то, что эксперты рекомендуют перейти от принятия ванны к душу - это может быть разумным способом сократить потребление воды.

видео дня

По словам экспертов, типичная ванна использует около 80 литров воды, тогда как пятиминутный душ со стандартной душевой насадкой использует лишь около 12 литров в минуту. Если вы можете выключить душ между очисткой частей тела, вы можете сэкономить еще больше.

"Попробуйте наполнить ванну наполовину, чтобы не тратить воду и помните о том, что стоит закрыть сливную трубу, прежде чем начать наполнять ее. Регулируйте температуру постепенно, когда ванна наполняется, а не ждите, пока вода наполнится и потом добавлять холодную", - рассказали специалисты.

Как сэкономить на оплате воды

Эксперты советуют правильно выбрать душевую лейку для экономии воды - можно приобрести водосберегающую душевую лейку или трубку. Эти устройства ограничивают объем протекающей воды, что может сэкономить до 50% вашего обычного использования воды.

Закрывайте кран во время чистки зубов

Если закрыть кран во время чистки зубов, можно сэкономить до шести литров воды в минуту. Вместо того, чтобы оставлять воду во время бритья, попробуйте наполнить раковину, чтобы промыть бритву, или перейдите на электрическую бритву, которая не требует воды или крема для бритья.

Эти простые изменения могут помочь сократить расход воды в вашей ежедневной рутине.

Повесьте банные полотенца для высыхания

Рекомендуется стирать полотенце после трех раз использования и развешивать его сушиться между стирками, чтобы сэкономить воду и энергию. Использование сушки или кольца для полотенец, что может помочь им быстрее высохнуть и дольше оставаться свежими.

Если вы добавите эти изменения в свою жизнь, то сможете существенно уменьшить количество потраченной воды и сократить счета.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред