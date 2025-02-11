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Японец умер самой болезненной смертью в мире: что с ним случилось

Алена Кюпели
11 февраля 2025, 16:13
87
Молодой мужчина страдал десятки дней и просил врачей "отпустить" его.
Японец пережил жуткое смерть
Японец пережил жуткое смерть / Коллаж Главред, фото Pixabay

Кратко:

  • Почему умер японец
  • Что с ним происходило

Японец пережил одну из самых ужасных смертей, когда-либо зарегистрированных.

Хисаши Оучи, 35 лет, испытывал невообразимые страдания в течение 83 дней после того, как подвергся воздействию рекордного количества радиации на работе, пишет The Daily Mail.

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Его кончина ознаменовалась тем, что вся его кожа слезла, веки "отвалились", а его тело вырабатывало три литра диареи каждый день, поскольку ткани в его теле постепенно отмирали.

Его испытания начались в один роковой день на рабочем месте, на заводе по переработке урана в Токаймуре, в 70 милях к северо-востоку от Токио.

Он был частью команды из трех человек, готовивших уран для использования в качестве ядерного топлива 30 сентября 1999 года.

Однако Оучи, а также его коллега Масато Шинохара и руководитель Ютака Ёкокава добавили 16 кг урана в процессор — намного больше безопасного предела в 2,4 кг.

Работники вспомнили, что они увидели внезапную синюю вспышку, прежде чем завыли датчики радиационной тревоги, и им сразу стало плохо.

Оучи, который в тот момент стоял над контейнером для переработки, подвергся воздействию 17 000 миллизивертов (мЗв) радиации, что является самым высоким показателем, зафиксированным человеком за один раз.

Для контекста, предел безопасности для тех, кто работает с радиацией, составляет 20 мЗв в год, при этом 5000 мЗв считаются смертельной дозой.

Шинохара поглотил 10 000 мЗв, в то время как Ёкокава, находившийся неподалеку за столом, получил примерно 3000 мЗв. Все трое мужчин были быстро доставлены в больницу.

Несмотря на то, что поначалу он казался здоровым, состояние Оучи неуклонно ухудшалось в течение адских 83 дней, поскольку воздействие радиации привело к тому, что его тело стало неспособным заменять клетки по мере их отмирания.

Одним из первых внешних изменений стало отслоение участков кожи во время оказания медицинской помощи.

Затем у него начались проблемы с дыханием, поскольку в легких скапливалась жидкость, и в конечном итоге Оучи потребовался аппарат искусственной вентиляции легких, чтобы дышать за него.

Клетки в его кишечнике, которые помогают усваивать пищу и лекарства, также начали отмирать.

Это привело к сильнейшим желудочно-кишечным болям и дискомфорту, и он выделял три литра диареи каждый день.

Повреждение его кишечника также вызвало внутреннее кровотечение, из-за чего медикам пришлось делать ему до 10 переливаний крови в день, чтобы поддерживать его жизнь.

Потеря кожи продолжала ухудшаться и в конечном итоге привела к тому, что через его открытую плоть литры за литрами вытекали телесные жидкости.

Медики пытались провести несколько процедур для Оучи, включая пересадку кожи и пересадку стволовых клеток, но они не увенчались успехом.

Даже сильные обезболивающие, которые помогали ему чувствовать себя более комфортно, не приносили ему особого облегчения.

Одной из самых ужасных перемен стало то, что его веки отвалились, из-за чего сами глаза стали невероятно сухими и болезненными.

Местные репортажи того времени утверждали, что он начал "плакать кровью" и умолял врачей прекратить его лечение.

Его сердце, изо всех сил пытавшееся поддерживать жизнь в его теле, в конце концов отказало на 59-й день в больнице, но его трижды реанимировали в соответствии с пожеланиями его семьи.

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