Загадка, которая "сломает мозг": надо правильно посчитать дни

Для тренировки внимательности и наблюдательности прекрасно подходят различные головоломки и оптические иллюзии, ведь они подталкивают мозг к тому, чтобы он работал на полную мощность.
Поэтому такие загадки являются не просто интересным, но и полезным занятием для проведения свободного времени.
В следующей загадке нужно правильно посчитать дни, пишет The Mirror.
Условия загадки таковы: "Ежедневно количество лилий в пруду удваивается. Если пруд полностью заполнен до 30-го дня, то в какой день он был заполнен наполовину?"
В этой загадке вы не соревнуетесь со временем, поэтому не стоит спешить. Лучше сосредоточиться и внимательно прочитать условия задания несколько раз.
Если ответ не приходит вам на ум сразу, не стоит расстраиваться. Просто нужно собраться с силами и приступить к заданию со всей целеустремленностью и терпением.
Только людям, которые не сдаются и уверенно двигаются вперед, покорится это задание.
Когда разгадаете загадку, можете проверить правильность своего ответа, пролистав страницу вниз.
Правильный ответ: 29 день. Это связано с тем, что пруд наполовину заполнен за день до полного наполнения, а день полного наполнения 30-й.
Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, в каком стакане больше всего воды - лишь единицы догадаются за 5 секунд. В четырех стаканах стоят четыре предмета, залитые водой. Нужно догадаться, в каком из стаканов наибольшее количество воды.
Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно догадаться, где спрятана игрушечная машинка - только самые внимательные найдут ее за 5 секунд. Такая задача станет вызовом для многих, поскольку загадка способна запутать даже опытных умников.
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Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
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