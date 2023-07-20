Женщина хочет назвать сына странным именем, из-за этого поссорилась даже с сестрой

Женщина обиделась на свою сестру и даже заблокировала её номер телефона.

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Девушка чуть не назвала своего сына дурацким именем / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Девушка захотела назвать своего новорожденного сына "крутым" именем и заставила свою старшую сестру хохотать. Теперь сестра переживает, что поссориться с ней. Об этом сообщает Mirror.

"Моя сестра на восьмом месяце беременности, она сказала мне несколько недель назад, что думает, что хочет назвать своего мальчика Парадоксом, просто потому, что это звучит круто и уникально", - рассказала женщина.

Изначально женщина подумала, что ее сестра шутит и написала ей несколько нормальных имен. Однако сестра обиделась и заблокировали ее номер телефона.

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"Она очень разозлилась и спросила меня, почему я продолжаю предлагать имена, когда она уже выбрала имя, поэтому мне пришлось быть честной, и я сказала ей, что Paradox — не настоящее имя, и над ней и ее сыном будут издеваться", - добавили женщина.

Ранее мы сообщали, что женщина хочет назвать своего ребенка в честь животного, но люди назвали это имя "ужасным". Она захотела дать малышу имя Фокс. Десятки людей отреагировали на публикацию, некоторые сказали, что знают детей по имени Фокс, но другие резко критиковали это имя.

Недавно мужчина поведал упоительную историю, связанную с именем пса. Поскольку пса породы "золотистый ретривер" зовут Борис - как бывшего премьера Британии - то посетители паба от такого обычно гомерически хохочут.

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