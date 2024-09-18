Женщина нашла тайную комнату в ванной: внутри ее ждала неожиданная находка

Женщина ужаснулась после того, как обнаружила тайную комнату за зеркалом в ванной комнате, заметив проблему с потоком воздуха в своей квартире, сообщает Mirror.
Делясь своим открытием в социальных сетях, она объяснила, как начала замечать порывы холодного воздуха, исходившие из ее ванной комнаты, и взялась за поиски источника.
"Я в своей нью-йоркской квартире, и там холодно. Не имеет значения, насколько высокая температура, мне холодно. Я захожу в ванную комнату и чувствую, как на меня дует холодный воздух. Там нет вентиляции или чего-то подобного, поэтому я чувствую, что через это отверстие [дверной проем - ред.] поступает холодный воздух, поэтому я заклеиваю его скотчем", - отметила она в заметке на Reddit.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
Смотрите видео о том, что нашла женщина в тайной комнате за зеркалом ванной комнаты:
NEW YORK CITY MYSTERY: Есть ли скрытая комната за зеркалом моей ванной комнаты?
byu/filmingfisheyesininterestingasfuck
Но это не остановило необычный поток воздуха, и она начала искать ответы в комнате - и тогда она обнаружила, что он исходит из-за зеркала в ванной комнате. На втором видео видно, как она снимает зеркало со стены, чтобы открыть огромную дыру за ним.
Обращаясь к своим друзьям на видео, она говорит: "Там сзади есть комната". В ответ одна из подруг спросила: "А что, если там сейчас кто-то живет?".
После этого она решила пролезть сквозь щель в стене, чтобы увидеть, что скрывается с другой стороны. С трудом протиснувшись сквозь проем, она начала исследовать скрытую комнату - и быстро поняла, что это была совсем другая квартира.
Что такое reddit?
Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.
Хотя квартира была в основном пустая, она заметила, что в ней было несколько пустых коробок и мешков для мусора, разбросанных по всему пространству.
"Здесь холодно. Ого, это совсем другая квартира", - сказала женщина.
Перед тем, как вернуться, она заперла входную дверь квартиры, сказав, что утром ее арендодатель получит от нее "интересный" телефонный звонок.
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