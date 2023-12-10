Женщина показала, как правильно использовать скребок для стекла: уберет лед гораздо быстрее

Шарлотта призналась, что всегда использовала лишь плоскую сторону своего скребка для льда.

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Женщина показала, как правильно использовать скребок / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Женщина заявила, что есть более эффективный способ использовать скребок для льда для размораживания автомобиля, и это сэкономит вам время утром.

В своем видео она заявила, что многие из нас на самом деле неправильно используют скребки для льда, а правильный способ "намного быстрее".

Шарлотта призналась, что всегда использовала лишь плоскую сторону своего скребка для льда, не имея ни малейшего понятия о том, что другая сторона, которая, как она предположила, была просто декоративной, будет гораздо более эффективным способом убрать лед.

видео дня

Женщина показала, как правильно использовать скребок / скриншот с видео

На видео можно было увидеть, как Шарлотта меняет сторону, удивляясь: "Посмотрите, насколько это быстрее".

Обращаясь к своим подписчикам, женщина сказала: "Я, должно быть, глупая, потому что в буквальном смысле я никогда не знала, для чего нужна эта сторона. Я думала, что это просто декорация. Он снимается в течение нескольких секунд".

Смотрите видео о том, как убрать лед с лобового стекла:

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