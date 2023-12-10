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Женщина показала, как правильно использовать скребок для стекла: уберет лед гораздо быстрее

Сергей Кущ
10 декабря 2023, 10:23
Шарлотта призналась, что всегда использовала лишь плоскую сторону своего скребка для льда.
Женщина показала, как правильно использовать скребок
Женщина показала, как правильно использовать скребок / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Женщина заявила, что есть более эффективный способ использовать скребок для льда для размораживания автомобиля, и это сэкономит вам время утром.

В своем видео она заявила, что многие из нас на самом деле неправильно используют скребки для льда, а правильный способ "намного быстрее".

Шарлотта призналась, что всегда использовала лишь плоскую сторону своего скребка для льда, не имея ни малейшего понятия о том, что другая сторона, которая, как она предположила, была просто декоративной, будет гораздо более эффективным способом убрать лед.

видео дня
Женщина показала, как правильно использовать скребок
Женщина показала, как правильно использовать скребок / скриншот с видео

На видео можно было увидеть, как Шарлотта меняет сторону, удивляясь: "Посмотрите, насколько это быстрее".

Обращаясь к своим подписчикам, женщина сказала: "Я, должно быть, глупая, потому что в буквальном смысле я никогда не знала, для чего нужна эта сторона. Я думала, что это просто декорация. Он снимается в течение нескольких секунд".

Смотрите видео о том, как убрать лед с лобового стекла:

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