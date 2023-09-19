Зять, есть что взять: на Черниговщине мужчина женился на упекшей его в тюрьму теще

В Черниговской области произошла крайне необыкновенная история ‒ мужчина женился на своей экс-теще, за нападение на которую отсидел в тюрьме. Об этом пишет черниговское издание "Вестник Ч".
Ранее старшая дочь 45-летней Елены — Евгения ‒ была замужем за 48-летним Виктором, однако впоследствии они расстались. Сначала женщина была против отношений своей дочери с мужчиной, который старше ее на 20 лет. Однако со временем смирилась. У Виктора и Евгении родилось четверо детей, впоследствии пара решила разойтись. И тут история вышла на новый виток.
"Женя с 2017 года уже жила с моим старшим сыном Егором. Перед тем у них в Ильмовке умер Ярослав, в три с половиной месяца. Их первый общий ребенок", — говорит Виктор.
Мужчина утверждает, что он пытался помириться с Евгенией, однако она переехала к матери и отказалась общаться. Виктор же хотел забрать общих детей у жены.
"Витя приехал к нам в Лопатин злой, а я ехала навстречу на велосипеде. Он немного выпивши был. Велосипед остановил. Спрашиваю: "Что ты здесь забыл?" Он — ко мне, драка возникла", — вспоминает Елена.
Мужчина тогда нанес порезы своей теще и поджег в ее дворе солому. За это он получил два года тюрьмы.
"Через день звонит по телефону: "Как там мои дети? А можно я тебе звонить? Затем: "Приезжай ко мне на свидание". "Как, я же теща, какая зятя посадила?" "Ну и что". И я давай к нему ежемесячно ездить на свидание", — вспоминает Елена.
Виктор и Елена поженились еще в 2021 году, и теперь они воспитывают четырех детей. Причем она является матерью только 12-летней Кати. Для 8-летнего Тимофея, 5-летней Ники, 11-летнего Максима женщина является бабушкой.
Супруги говорят, что они любят друг друга и им комфортно жить и воспитывать детей.
Напомним, ранее в Хмельницком осудили 42-летнего мужчину, который расстрелял свою жену, а через 2 недели вместе со своей любовницей задушили ее 10-летнюю дочь.
Он некоторое время жил с женщиной в гражданском браке, однако у них часто возникали конфликты. Известно, что пара по дороге в Киев поссорилась. Тогда мужчина вывел женщину из автобуса, завел в лесополосу и застрелил. Тело и оружие он оставил в лесу.
Позднее сообщалось о том, что в селе Томашевка на Хмельнитчине 28 декабря жена и теща выгнали из дома 47-летнего мужчину.
А когда тот попытался попасть в дом, то возлюбленная ранила его ножом.
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