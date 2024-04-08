3 самых простых варианта, чем отмыть микроволновую печь внутри: техника будет сиять

Некоторые средства, которые точно есть дома у каждого из нас, помогут помыть микроволновую печь внутри быстро не хуже, чем магазинная "химия".

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Чем отмыть микроволновую печь внутри/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Микроволновая печь является отличным помощником на кухне - с ее помощью можно и приготовить еду, и разогреть уже готовую, и разморозить замороженные продукты. Но после длительного использования внутри микроволновой печи могут собраться неприятные загрязнения. И если от них не избавляться вовремя, то они могут сильнее въесться в стенки техники, и тогда придется ломать себе голову над тем, как очистить микроволновую печь от застарелого жира.

Чтобы этого не произошло, стоит регулярно мыть микроволновку, пока загрязнения еще не въелись. Есть ряд полезных и эффективных способов, как помыть микроволновую печь внутри быстро, используя для этого лишь подручные средства, которые у большинства из нас точно есть дома.

1. Уксус

Уксус является замечательным средством, которое помогает при решении различных бытовых проблем. И вопрос, чем отмыть микроволновую печь, не является исключением - здесь уксус также пригодится.

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Как почистить микроволновую печь внутри уксусом? Нужно смешать уксус с водой в пропорции 1:1, и затем этот раствор нагреть в микроволновке на большой мощности в течение 5-7 минут. Пар, который будет образовываться, смягчит затвердевший жир и другие загрязнения на стенках микроволновой печи. Когда микроволновка выключится после нагрева раствора, ее нельзя открывать еще 15-20 минут, чтобы пар и дальше продолжил действовать.

Далее нужно промыть микроволновку внутри чистой водой и хорошо вытереть тряпкой.

Но нужно учесть, что у этого метода есть еще и довольно сильный побочный эффект - уксус при нагревании наполнит кухню неприятным запахом. Поэтому перед выполнением такой процедуры лучше открыть окно и включить вытяжку.

2. Лимон

Лимон также пригодится, если нужно отмыть микроволновую печь. Нужно в стакан выжать сок одного лимона, а дальше нагреть этот сок в микроволновке на максимальной мощности в течение 5-7 минут. После этого нужно протереть всё внутри чистой тряпкой.

Но такой способ, как и предыдущий, не подходит для эмали.

Если лимона дома нет, то его можно заменить двумя столовыми ложками лимонной кислоты, которые нужно растворить в воде.

3. Средство для мытья посуды

Такое средство прекрасно устраняет жир с различных поверхностей, поэтому его можно использовать и для мытья микроволновой печи. Но здесь стоит отметить, что с очень сильными загрязнениями оно может не справиться - ему под силу лишь легкие или средние загрязнения.

Для мытья микроволновки таким средством можно воспользоваться губкой. После мытья нужно всё протереть чистой тряпкой.

Как работает микроволновка? Микроволновая печь (сверхвысокочастотная печь, МХП, СВЧ-печь) – бытовой электроприбор для быстрого приготовления или быстрого подогрева пищевых продуктов, а также для их размораживания. Микроволновая печь является одним из самых популярных бытовых электроприборов. В отличие от других устройств (как, например, духовки или печи), в микроволновке разогрев продуктов происходит не с поверхности, а в большей части объема, поскольку радиоволны (на частоте 2,450 ГГц) глубоко проникают почти во все пищевые продукты, вследствие чего время приготовления пищи существенно сокращается, пишет Википедия.

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