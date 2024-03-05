Бабушкин секрет для чистки очень грязной духовки: будет чистой без химии

Натуральные средства являются безопасной, эффективной и экономной альтернативой, которая гарантирует отличные результаты.

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Как почистить очень грязную духовку: натуральные средства, которые есть у вас дома / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Очистка духовки - одно из тех домашних дел, которое многие из нас откладывают на потом. Однако чистая духовка не только работает лучше и эффективнее, но и предотвращает накопление жира и остатков пищи, которые могут повлиять на вкус ваших блюд.

К счастью, вам не нужно прибегать к агрессивным химикатам, чтобы достичь чистоты. В материале мы расскажем вам, как можно очистить очень грязную духовку с помощью натуральных продуктов, которые, наверное, уже есть у вас дома, пишет Informacion.

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Стоит упомянуть о преимуществах использования натуральных чистящих средств:

Они безопасны для вашего здоровья и окружающей среды.

Они недорогие и легкодоступные.

Они избегают воздействия токсичных химикатов, присутствующих во многих коммерческих очистителях.

Натуральные средства для чистки духовки

Основными действующими средствами очистки духовки являются:

Пищевая сода: мощный природный обезжириватель и очиститель.

мощный природный обезжириватель и очиститель. Уксус : прекрасно подходит для удаления жира и остатков благодаря своей кислотности.

: прекрасно подходит для удаления жира и остатков благодаря своей кислотности. Лимон: он не только обеспечивает свежий аромат, его кислотность способствует расщеплению жира.

Уберите все из духовки, включая решетки, и приготовьте смесь пищевой соды с небольшим количеством воды для образования пасты. Консистенция должна быть достаточно густой, чтобы она наносилась на поверхность духовки без растекания.

В перчатках нанесите пасту из пищевой соды на внутреннюю часть духовки, особенно сосредотачиваясь на самых грязных участках или местах, где скапливается больше всего жира. Не стоит наносить смесь на нагревательные элементы. Если запах уксуса для вас слишком сильный, вы можете разбавить его водой.

Дайте смеси постоять по крайней мере 4 часа, хотя для лучших результатов лучше оставить ее на ночь, особенно если духовка очень загрязнена.

Пока смесь действует внутри духовки, воспользуйтесь возможностью почистить решетки. Замочите их в горячей воде с уксусом и пищевой содой или натрите нарезанным лимоном. Через некоторое время протрите губкой, чтобы удалить остатки жира и грязи.

Когда время действия истечет, вытрите пасту из духовки. Большая часть грязи должна отойти вместе с пастой.

Чтобы удалить любые другие застарелые остатки и жир, распылите уксус внутри духовки. Уксус вступит в реакцию с остатками пищевой соды, помогая расщепить остатки грязи.

В конце вытрите внутреннюю часть духовки чистой тканью. Если вы хотите устранить запах уксуса, нагрейте духовку при низкой температуре на несколько минут, наполнив водой емкость с несколькими ломтиками лимона. Это поможет не только очистить духовку, но и придаст приятный свежий аромат.

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