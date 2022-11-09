Чем помыть пол без магазинной химии: 5 натуральных средств для идеальной чистоты

Разные ингредиенты, которыми можно заменить средство для мытья пола, можно найти у себя на кухне. Они и с задачей прекрасно справятся, и здоровью не навредят.
Пол – это одно из самых загрязненных мест дома. И поэтому очень хочется, чтобы после очередной уборки она как можно дольше сияла чистотой и свежестью.
Длительной чистоты можно достичь благодаря применению купленных в магазине специализированных средств. Однако не все хозяева и хозяйки одобрительно относятся к купленной химии. А такие средства и не является панацеей, ведь их легко можно заменить домашними, которые и с задачей прекрасно справятся, и здоровью точно не повредят.
Чтобы пол длительное время оставался чистым, можно применить один из проверенных многими хозяйками способов.
1. Соль
Нужно добавить 2 столовые ложки соли на одно 10-литровое ведро теплой воды. Если будете использовать меньшее количество воды, просто рассчитайте необходимую пропорцию.
Соль не только смягчит воду, но и поможет эффективно убрать все загрязнения с пола, предотвратит образование разводов и липких следов и защитит от бактерий и пылевых клещей. Такой способ является безопасным для применения на любых поверхностях, независимо от материала.
2. Белый уксус
На 1 литр воды добавляем пол стакана белого уксуса, или же рассчитываем необходимую пропорцию в случае применения большего количества воды. Добавляем несколько капель эфирного масла, которое вам больше всего нравится – оно перебьет запах уксуса.
Такой способ можно применять для различных поверхностей. Он не только очистит пол, но и избавит его от болезнетворных бактерий, грибка и плесени.
3. Ветки елки, сода, соль и мыло
Нужно запарить и немного прокипятить ветки елки в двух литрах воды. Отвар процедить. Далее нужно отмерить 6 стаканов этой жидкости и добавить к ней по 3-4 столовые ложки соды, соли и мыльной стружки. Смесь подержать на водяной бане в течение 15 минут, помешивая.
Далее во время мытья пола добавляем по 6-7 столовых ложек такой смеси на 10 литров воды.
Если же вы будете мыть пол, который покрыт плиткой, можете добавить в воду также сок одного лимона. От этого пол будет блестеть.
4. Белый уксус и жидкое мыло
Смешать 1/8 чашки жидкого мыла и такое же количество белого уксуса. Добавить к смеси 4,5 литра теплой воды. Таким способом можно сделать экологически чистое средство для мытья полов.
5. Уксус и водка
Чтобы эффективно отмыть пол на кухне, где он пачкается едва ли не больше всего, можно приготовить натуральное средство на основе уксуса. Смешиваем три ингредиента в следующих пропорциях: вода – 1 стакан, уксус – 0,5 стакана, водка – 0,5 стакана. Также для приятного запаха можно добавить половину чайной ложки эфирного масла апельсина или другого эфирного масла, которое вам нравится.
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