Чем помыть пол без магазинной химии: 5 натуральных средств для идеальной чистоты

Чем помыть пол без магазинной химии/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Пол – это одно из самых загрязненных мест дома. И поэтому очень хочется, чтобы после очередной уборки она как можно дольше сияла чистотой и свежестью.

Длительной чистоты можно достичь благодаря применению купленных в магазине специализированных средств. Однако не все хозяева и хозяйки одобрительно относятся к купленной химии. А такие средства и не является панацеей, ведь их легко можно заменить домашними, которые и с задачей прекрасно справятся, и здоровью точно не повредят.

Чтобы пол длительное время оставался чистым, можно применить один из проверенных многими хозяйками способов.

1. Соль

Нужно добавить 2 столовые ложки соли на одно 10-литровое ведро теплой воды. Если будете использовать меньшее количество воды, просто рассчитайте необходимую пропорцию.

Соль не только смягчит воду, но и поможет эффективно убрать все загрязнения с пола, предотвратит образование разводов и липких следов и защитит от бактерий и пылевых клещей. Такой способ является безопасным для применения на любых поверхностях, независимо от материала.

2. Белый уксус

На 1 литр воды добавляем пол стакана белого уксуса, или же рассчитываем необходимую пропорцию в случае применения большего количества воды. Добавляем несколько капель эфирного масла, которое вам больше всего нравится – оно перебьет запах уксуса.

Такой способ можно применять для различных поверхностей. Он не только очистит пол, но и избавит его от болезнетворных бактерий, грибка и плесени.

3. Ветки елки, сода, соль и мыло

Нужно запарить и немного прокипятить ветки елки в двух литрах воды. Отвар процедить. Далее нужно отмерить 6 стаканов этой жидкости и добавить к ней по 3-4 столовые ложки соды, соли и мыльной стружки. Смесь подержать на водяной бане в течение 15 минут, помешивая.

Далее во время мытья пола добавляем по 6-7 столовых ложек такой смеси на 10 литров воды.

Если же вы будете мыть пол, который покрыт плиткой, можете добавить в воду также сок одного лимона. От этого пол будет блестеть.

4. Белый уксус и жидкое мыло

Смешать 1/8 чашки жидкого мыла и такое же количество белого уксуса. Добавить к смеси 4,5 литра теплой воды. Таким способом можно сделать экологически чистое средство для мытья полов.

5. Уксус и водка

Чтобы эффективно отмыть пол на кухне, где он пачкается едва ли не больше всего, можно приготовить натуральное средство на основе уксуса. Смешиваем три ингредиента в следующих пропорциях: вода – 1 стакан, уксус – 0,5 стакана, водка – 0,5 стакана. Также для приятного запаха можно добавить половину чайной ложки эфирного масла апельсина или другого эфирного масла, которое вам нравится.

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