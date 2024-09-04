Нужно ли избавляться от сороконожек в квартире: ответ вас удивит

Почему сороконожка в квартире может появиться и как с ней бороться - специалисты рассказали полезные советы.

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Что делает сороконожка в доме / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash

Что делает сороконожка в доме и почему не стоит спешить избавляться от нее - опытные специалисты рассказали о преимуществах и недостатках таких "сожителей" в доме.

Специалисты рассказали, что в доме очень трудно обнаружить этих насекомых, особенно тогда, когда они только проникли в ваш дом и еще не размножились. Наиболее активны сороконожки ночью, поэтому заметить их можно только тогда, когда резко включить свет.

Как бороться с домашними сороконожками в квартире

Больше всего сороконожек привлекают места, где темно, тепло и влажно. Поэтому чаще всего можно встретить насекомых в ванной, кухне, кладовке и других темных и влажных местах.

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Поэтому эксперты отмечают, что следует регулярно проветривать подвалы и ванные комнаты, ведь насекомые быстро погибнут от обезвоживания при сухом воздухе и свете. Также не забывайте делать влажную уборку на всех поверхностях в доме.

Нужно также отремонтировать или залатать различные щели в дверях, окнах и полу, ведь через трещины вредители могут проникнуть в ваш дом.

Также действенный метод, как вывести сороконожек из дома, с помощью липких лент. Их нужно расположить вдоль плинтусов, то есть на месте их возможных "пищевых троп". Также можно обработать плинтусы борной кислотой.

Что сделать, чтобы дома не было сороконожек

Специалисты также советуют придерживаться главных правил, чтобы избежать появления сороконожек. Необходимо создать для насекомых некомфортные условия:

Нужно обязательно контролировать влажность в помещении, чтобы было сухо и чисто.

Также стоит поставить сетки на окнах и на различных вентиляционных отверстиях.

Не забывайте проветривать ванную комнату, кухню и помещения, где есть высокая влажность.

Также стоит отремонтировать все щели на полу или стенах.

Необходимо поддерживать регулярную борьбу с другими насекомыми, которые могут завестись в доме.

Также лучше не накапливать грязную посуду, ведь это привлечет различных насекомых на вашу кухню.

Нужно ли избавляться от сороконожек

Известно, что сороконожка - охотник и он может помочь уничтожить вредные насекомых, которые есть в доме. Сороконожка может избавить квартиру от кожеедов, мух, комаров и даже тараканов. Это насекомое также может быстро поймать свою цель, впрыскивает в нее яд и съедает. Часто в народе сороконожку называют мухоловкой.

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