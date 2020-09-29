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Чистка лица: как правильно очистить кожу

29 сентября 2020, 15:32

Удаление макияжа, грязи и пыли поможет подготовить кожу к вашему режиму ухода за кожей.

женщина, лицо
Удаление макияжа, грязи и пыли поможет подготовить кожу к вашему режиму ухода за кожей. / womenstalk.ru

Чистка и умывание лица требует времени и внимания - и правильное выполнение этого действия может иметь значение, как для сияющей кожи, так и для высыпания прыщей.

"Многие считают, что умываться нужно только для снятия макияжа или когда кожа выглядит грязной. На самом деле рекомендуется мыть лицо два раза в день", - говорит доктор Дженнифер Хейли, сертифицированный дерматолог из Скоттсдейла.

Однако количество раз, которое вы умываетесь, может быть менее важным, чем то, как выполняется умывание.

Независимо от вашего типа кожи, текстуры или текущего состояния, доктор Хейли подчеркивает, что ночная очистка особенно важна.

"Удаление макияжа, грязи и пыли поможет подготовить кожу к вашему режиму ухода за кожей, а также поддержит ночные процессы регенерации и обновления", - говорит она.

Дерматологи дают советы, как правильно очищать кожу.

Что нужно: сначала правильно удалите весь макияж

Используйте мягкое средство для снятия макияжа, прежде чем приступить к чистке, особенно перед сном.

"Поры используются для выведения токсинов за ночь, и если они забиты, все будет сохранено и будет выглядеть забитым", - говорит доктор Хейли. К вашему сведению, это применимо ко всем типам кожи, даже если у вас довольно упругий внешний слой.

Нельзя: обычное кусковое мыло

Кусковое мыло, если оно не создано специально для лица, может изменить pH-баланс кожи (что способствует росту бактерий и дрожжей).

"Люди склонны искать "пенящиеся" средства, потому что думают, что если оно не пенится, оно не очищает. Но вспенивание может фактически лишить вашу кожу большего количества натуральных масел", - говорит доктор Эрум Ильяс, сертифицированный дерматолог из США.

Одно исследование 2012 года подтверждает это, заключая, что поверхностно-активные вещества (которые позволяют очищающим средствам расщеплять масло, чтобы вода могла смыть грязь) не позволяют молекулам вашей кожи оставаться в порядке - естественными и здоровыми.

Что нужно: используйте теплую воду

Давайте развеем миф: поры - это не двери. Горячая вода их не открывает, а холодная не закрывает.

На самом деле резкие перепады температуры воды могут вызвать раздражение, поэтому лучше придерживаться золотой середины.

Нельзя: скрабирование

Скрабирование может лишить кожу естественного защитного барьера. Лучший способ очистить кожу - кончиками пальцев потереть ее хотя бы одну-две минуты.

"Для отшелушивания ищите в очищающих средствах ингредиенты, содержащие салициловую кислоту, гликолевую кислоту, молочную кислоту или фруктовые ферменты", - говорит доктор Хейли.

"Если позволить этим продуктам проникнуть в кожу на 60–90 секунд, это поможет очистить поры и удалить омертвевшие клетки кожи, чтобы обеспечить здоровое сияние".

Что нужно: Мицеллярная вода

Это вода, содержащая молекулы мицелл, которые прикрепляются к макияжу и мусору и разрушают его.

"Некоторым людям, особенно тем, кто не пользуется косметикой, сойдет мицеллярная вода в качестве очищающего средства, - говорит доктор Хейли. "Если вы находитесь в кемпинге или где-нибудь без воды, мицеллярная вода может очистить ваше лицо, и ее даже не нужно смывать".

Нельзя: губки

"Исследования показывают, что количество бактерий, которые накапливаются на губках из люфы, является доказательством того, что это может быть не очень хорошая идея, если только вы не будете тщательно очищать их в растворе отбеливателя", - говорит Ильяс, который рекомендует просто использовать руки в качестве инструмента.

Что нужно: вытирайтесь

Пора переосмыслить принцип воздушной сушки. Вода, капающая на лицо, не увлажняет его. Фактически, когда вода испаряется, это может привести к сухости.

Не забудьте аккуратно похлопать мягким противомикробным полотенцем, соблюдая особую осторожность в чувствительной области под глазами, после того как закончите.

Нельзя: чрезмерная очистка

"Часто люди забывают, что они, вероятно, моют лицо в душе. Если вы добавляете другие процедуры очистки у раковины два раза в день, тогда вы получаете три в и это может быть немного чрезмерно", - говорит Ильяс, добавляя, что тем, у кого сухая кожа, следует подумать о сокращении количеств очистки.

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