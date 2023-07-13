Одной из основных причин закупорки стока является выливание определенных веществ в раковину, которые могут вызвать закупорку.

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Эксперты назвали 5 ингредиентов, которые категорически нельзя смывать в раковину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Нет ничего хуже, чем открыть кран и обнаружить, что канализация забита. Даже незначительное засорение может превратиться в серьезную проблему, если не принять меры для ее решения.

Как пишет Express, одной из основных причин закупорки стока является выливание определенных веществ в раковину, которые могут вызвать закупорку. Чтобы помочь людям избежать проблем с канализацией, эксперты поделились наиболее распространенными бытовыми ингредиентами, которые ни в коем случае нельзя выливать в раковину.

Пищевая сода

Пищевая сода часто считается ключевым ингредиентом для уборки дома. Впрочем, пищевая сода может вызвать засорение, если ее вылить в канализацию. По мнению экспертов, пищевая сода может со временем повредить трубы, потому что это натуральный абразив.

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Масло

По мнению экспертов, масло может вызвать серьезные закупорки. Это связано с тем, что при охлаждении масло затвердевает. Это касается не только кулинарного масла, но и косметического.

Мед

Часто можно наблюдать, как жидкий мед со временем кристаллизуется и затвердевает в банке. И это именно то, что он делает в стоках. Со временем мед кристаллизуется и накапливается, вызывая закупорку.

Кофе молотый

Несмотря на искушение сполоснуть кофемашину в раковине, владельцы домов подвергаются большому риску закупорить канализацию.

Маски для лица

Смывание глиняной маски для лица в раковине может показаться безвредным, но когда остатки маски стекают через пробку, это может нанести ущерб канализации. Вместо того, чтобы смывать ее в раковину или под душем, протрите продукт влажной салфеткой перед тем, как сполоснуть лицо.

Напомним, ранее Главред рассказывал о том, зачем люди заливают в раковину уксус. Уксус – это кислотное вещество, которое может растворять многие виды загрязнений и отложений, таких как мыло, жир, пищевые отходы и другие. Когда наливается уксус в раковину, он начинает взаимодействовать с этими загрязнениями, разрушая их структуру и облегчая процесс очистки.

Также Главред рассказывал, что есть ряд действенных способов, как в домашних условиях прочистить засор в раковине, не используя магазинные средства.

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