Эксперты призвали поставить миску с содой на окно в ноябре: в чем причина

О чем вы узнаете:
- Для чего ставить на подоконник миску с содой
- Как быстро избавиться от конденсата на окнах
С приходом холодных месяцев и первыми заморозками в ноябре, многие сталкиваются с конденсатом вокруг дома, что может быть очень раздражающим. Главредвыяснил, для чего эксперты призвали поставить миску с содой на окно в ноябре.
Конденсат возникает, когда теплый влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью - это может быть окно, стена или зеркало. Часто кажется, что его невозможно убрать полностью, но на самом деле для этого понадобится лишь одно простое средство, сообщает Express.
В TikTok распространяют лайфхак, который утверждает, что бикарбонат натрия (сода) поможет устранить конденсат.
Для этого нужно просто поставить миску с содой возле окна или другого места, где собирается влага. Сода будет поглощать лишнюю влагу, оставляя поверхности сухими и чистыми.
Несмотря на то, что этот метод популяризировал TikTok, он действительно работает и считается одним из эффективных способов борьбы с конденсатом, отмечают специалисты.
Чрезмерная влажность может вызвать не только дискомфорт, но и повредить стены и мебель. Быстрое решение - осушитель воздуха и регулярное проветривание. Однако существуют и простые изменения, которые можно внести в быт, в частности, использование обычной пищевой соды.
Смотрите видео о том, как избавиться от конденсата с помощью соды:
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"Если поставить миски с ней возле пораженных участков, она поможет поглотить влагу и осушить ваш дом. Большим бонусом этого трюка является то, что его очень легко сделать", - советуют эксперты.
Они советуют положить соду в миски и накрыть их тонким тканевым покрытием. Нужно периодически проверять, все ли в порядке, ведь если сода начнет слипаться, ее надо будет заменить.
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