Газ 104 – в Личный кабинет внесли важные изменения

Личный кабинет на 104.юа расширил свои возможности.
104.ua – сервис для украинских потребителей природного газа, причем единственный в стране. Через него украинцы рассчитываются за голубое топливо и его доставку.
С ноября Личный кабинет на 104.юа расширил свои возможности. А интерфейс сервиса был адаптирован под все виды девайсов (смартфон, планшет или компьютер), а также операционные системы Android и iOS.
Теперь вход в Личный кабинет на 104.ua можно осуществить вместо родственника, например: после обновления лицевыми счетами в разных газовых компаниях можно управлять с одного аккаунта – независимо от их места расположения. К одному аккаунту можно присоединить до 25 лицевых счетов. Это сделано для того, чтобы человек мог помочь с оплатой, например, своему престарелому родственнику из другого региона.
Читайте такжеКак записаться к врачу в helsi.me – регистрация и пошаговая инструкцияЕще одна новая функция на 104.ua – автоматическая передача показаний счетчика. Чтобы ее активировать, нужно подключить к своему счетчику модем 104.ua SMART, а данные о лицевом счете внести в свой аккаунт.
Функция оплаты в "один клик" на 104.ua позволяет одновременно оплачивать как счета за газ, так и доставку газа – благодаря чему можно сэкономить на комиссии.
Кстати, на 104.ua регистрация для новых пользователей осуществляется либо по номеру телефона, либо по е-mail.
В целом, 104.ua следующие онлайн услуги:
- 104.ua Личный кабинет;
- 104 Бизнес онлайн – это сервис для бизнеса;
- мобильные приложения 104 Mobile Light и просто 104 Mobile;
- Viber-bot 7104ua и Telegram 7104ua.
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104.ua Личный кабинет – как зарегистрироваться и осуществить вход
Зарегистрировать Личный кабинет на 104.ua и пользоваться им могут физические лица, на имя которых открыт лицевой счет у следующих поставщиков природного газа:
- Киевоблгаз Сбыт
- Волыньгаз Сбыт
- Винницагаз Сбыт
- Житомиргаз Сбыт
- Днепропетровскгаз Сбыт
- Запорожгаз Сбыт
- Закарпатгаз Сбыт
- Ивано-Франковскгаз Сбыт
- Львовгаз Сбыт
- Ровногаз Сбыт
- Николаевгаз Сбыт
- Сумыгаз Сбыт
- Хмельницкгаз Сбыт
- Харьковгаз Сбыт
- Черновцыгаз Сбыт
- Черниговгаз Сбыт
Подробнее о процедуре регистрации на странице сайта. Также, как зарегистрироваться на 104.юа и затем пользоваться сервисом – наглядно видно на видео:
104.ua – как передать показания
На 104 ua внесение показаний счетчика в Личный кабинет осуществляется следующими способами:
- непосредственно через Личный кабинет;
- по телефону или через сообщение в соответствующий контакт-центр сервиса;
- через платежный документ, указав показания счетчика газа на 1 число месяца;
- через смс на короткий номер 7104.