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Газ 104 – в Личный кабинет внесли важные изменения

8 декабря 2020, 04:19

Личный кабинет на 104.юа расширил свои возможности.

104.ua - личный кабинет и внесение данных - как войти после изменений
104.ua - личный кабинет и внесение данных: как войти после изменений / 104.ua

104.ua – сервис для украинских потребителей природного газа, причем единственный в стране. Через него украинцы рассчитываются за голубое топливо и его доставку.

С ноября Личный кабинет на 104.юа расширил свои возможности. А интерфейс сервиса был адаптирован под все виды девайсов (смартфон, планшет или компьютер), а также операционные системы Android и iOS.

Теперь вход в Личный кабинет на 104.ua можно осуществить вместо родственника, например: после обновления лицевыми счетами в разных газовых компаниях можно управлять с одного аккаунта – независимо от их места расположения. К одному аккаунту можно присоединить до 25 лицевых счетов. Это сделано для того, чтобы человек мог помочь с оплатой, например, своему престарелому родственнику из другого региона.

Читайте такжеКак записаться к врачу в helsi.me – регистрация и пошаговая инструкцияЕще одна новая функция на 104.ua – автоматическая передача показаний счетчика. Чтобы ее активировать, нужно подключить к своему счетчику модем 104.ua SMART, а данные о лицевом счете внести в свой аккаунт.

Функция оплаты в "один клик" на 104.ua позволяет одновременно оплачивать как счета за газ, так и доставку газа – благодаря чему можно сэкономить на комиссии.

Кстати, на 104.ua регистрация для новых пользователей осуществляется либо по номеру телефона, либо по е-mail.

В целом, 104.ua следующие онлайн услуги:

  • 104.ua Личный кабинет;
  • 104 Бизнес онлайн – это сервис для бизнеса;
  • мобильные приложения 104 Mobile Light и просто 104 Mobile;
  • Viber-bot 7104ua и Telegram 7104ua.

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104.ua Личный кабинет – как зарегистрироваться и осуществить вход

Зарегистрировать Личный кабинет на 104.ua и пользоваться им могут физические лица, на имя которых открыт лицевой счет у следующих поставщиков природного газа:

  • Киевоблгаз Сбыт
  • Волыньгаз Сбыт
  • Винницагаз Сбыт
  • Житомиргаз Сбыт
  • Днепропетровскгаз Сбыт
  • Запорожгаз Сбыт
  • Закарпатгаз Сбыт
  • Ивано-Франковскгаз Сбыт
  • Львовгаз Сбыт
  • Ровногаз Сбыт
  • Николаевгаз Сбыт
  • Сумыгаз Сбыт
  • Хмельницкгаз Сбыт
  • Харьковгаз Сбыт
  • Черновцыгаз Сбыт
  • Черниговгаз Сбыт

Подробнее о процедуре регистрации на странице сайта. Также, как зарегистрироваться на 104.юа и затем пользоваться сервисом – наглядно видно на видео:

104.ua – как передать показания

На 104 ua внесение показаний счетчика в Личный кабинет осуществляется следующими способами:

  • непосредственно через Личный кабинет;
  • по телефону или через сообщение в соответствующий контакт-центр сервиса;
  • через платежный документ, указав показания счетчика газа на 1 число месяца;
  • через смс на короткий номер 7104.
104 ua внесение показаний счетчика в Личный кабинет

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