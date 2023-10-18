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Гости будут в восторге: как вырастить банановую пальму дома

Сергей Кущ
18 октября 2023, 14:15 обновлено 18 октября, 14:15
Хотя пальма растет медленно, но она поражает своей красотой.
Как вырастить банановую пальму дома
Как вырастить банановую пальму дома / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Банановая пальма - удивительное экзотическое растение, которое не так часто можно увидеть в домашних условиях. Однако у вас есть прекрасная возможность вырастить это чудо своими собственными руками.

Как вырастить банановую пальму дома?

Первым шагом в выращивании банановой пальмы является получение семян для проращивания. Хотя наилучшей практикой считается выращивание пальмы от материнского растения, можно также попробовать вырастить пальму из семян.

Можно ли вырастить банан из семян?

Для этого вам понадобится очень спелый и мягкий банан, который находится на грани переспевания. Внутри такого банана вы найдете маленькие черные семена. Их можно собрать с помощью ножа или ложки вместе с мякотью. Часть семян следует промыть в ситечке, а другую часть оставить с мякотью.

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Затем следует высадить семена в питательный грунт, снизу уложив керамзит. Разместите семена вместе с мякотью и промытыми чистыми семенами (чтобы увеличить шансы прорастания хотя бы одного семечка).

После этого слегка припудрите землей и увлажните из пульверизатора. Покройте контейнер плотным пакетом и завяжите его.

Как посадить банановое дерево
Как посадить банановое дерево / скриншот YouTube

Регулярно проветривайте его один раз в день в течение 10 минут, и, при необходимости, увлажняйте по мере необходимости.

Когда первые всходы появятся, пакет можно будет снять. Ожидайте, что семечко прорастет примерно через 2 месяца.

Когда лучше пересаживать банан?

Только со второго года, растение можно и нужно пересадить в более крупный горшок. Как правило, к этому времени у растения уже сформируются детки. Подождав, пока они вырастут хотя бы до 6 месяцев, их можно отсадить от материнского растения.

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