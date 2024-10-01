Известковый налет является распространенной проблемой во многих домохозяйствах. Этот неприятный налет скапливается не только на унитазах, но и на чайниках, стиральных машинах и душевых кабинах. Он образует неприглядные пятна, которые со временем могут приобрести желтоватый оттенок.
Эксперт по уборке Джен Нидхэм, известная как "Крестная фея-уборщица", поделилась своими советами по удалению известкового налета. Она уверяет, что пемза - это самое эффективное средство, пишет Ехргеѕѕ.
Джен советует сначала удалить воду со дна унитаза с помощью щетки, а затем осторожно пройтись пемзой по следам известкового налета. Благодаря своей пористой структуре, пемза прекрасно справляется с загрязнениями.
После удаления известкового налета, Джен рекомендует ежедневно использовать гель для унитаза. Этот продукт поможет контролировать накопление известкового налета в будущем.
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