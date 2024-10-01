Эксперт по уборке поделилась эффективным средством, которое поможет избежать накопления известкового налета в унитазе.

https://glavred.info/lifehack/izvestkovyy-nalet-ischeznet-navsegda-sredstvo-kotoroe-otchistit-unitaz-do-bleska-10601543.html Ссылка скопирована

От налета не останется и следа - средство, которое работает / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известковый налет является распространенной проблемой во многих домохозяйствах. Этот неприятный налет скапливается не только на унитазах, но и на чайниках, стиральных машинах и душевых кабинах. Он образует неприглядные пятна, которые со временем могут приобрести желтоватый оттенок.

Эксперт по уборке Джен Нидхэм, известная как "Крестная фея-уборщица", поделилась своими советами по удалению известкового налета. Она уверяет, что пемза - это самое эффективное средство, пишет Ехргеѕѕ.

Джен советует сначала удалить воду со дна унитаза с помощью щетки, а затем осторожно пройтись пемзой по следам известкового налета. Благодаря своей пористой структуре, пемза прекрасно справляется с загрязнениями.

видео дня

После удаления известкового налета, Джен рекомендует ежедневно использовать гель для унитаза. Этот продукт поможет контролировать накопление известкового налета в будущем.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика: Главред

Что нужно знать об Express.co.uk Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов. С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн. Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред