Как использовать воду после варки картофеля - опытные хозяйки ее не сливают

Многие люди сливают воду после варки картофеля, даже не задумываясь, что она обладает ценными свойствами и может использоваться в различных бытовых и кулинарных целях.
Картофельный отвар содержит крахмал, витамины и минеральные соли, такие как калий, железо и кальций, что делает его полезным для здоровья и ухода за кожей, пишет сайт Приправа плюс.
Что можно сделать с водой после варки картофеля?
Картофельный отвар можно использовать как натуральное средство для лечения некоторых заболеваний. Народные доктора рекомендуют применять его при простуде, гастрите, артрите и гипертонии.
Полезные свойства отвара напрямую зависят от качества картофеля: свежие клубни принесут больше пользы, чем те, которые долго хранились. Также важно помнить, что отвар нужно использовать в течение суток, так как позже он теряет свои целебные свойства.
Когда правильно высаживать картофель
Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.
Куда применить отвар от картошки?
Картофельный отвар можно использовать в косметических целях. Он смягчает кожу и способствует заживлению мелких царапин и раздражений. Регулярные ванночки с картофельным отваром помогут сделать кожу более мягкой и гладкой, а умывание остывшей картофельной водой уменьшает отеки и осветляет темные круги под глазами. Этот отвар особенно эффективен для ухода за кожей лица и тела благодаря своему питательному составу.
Чем полезна вода от вареной картошки?
Отвар от картофеля богат крахмалом, который можно использовать в кулинарии для загустения супов и соусов. Просто добавьте немного отвара в кастрюлю с супом, чтобы придать блюду густую консистенцию.
Также картофельный отвар может заменить молоко в ряде рецептов, например, при приготовлении теста для пиццы или блинов. Это отличный способ сделать блюдо более пышным и воздушным.
Вам может быть интересно:
- Без уксуса, кипятка и соды: как пробить засор менее чем за 1 минуту
- Как отмыть духовку от застарелого жира - 3 народные средства, которые не подведут
- Лайфхак на миллион: как пересадить растение из маленького горшка в большой
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред